e-Devlet başvuruları açıldı! Devlet yardımları hız kazandı: 15.000 TL nakit verilecek













DEVLET 15.000 TL TAŞINMA YARDIMI VERECEK

2000 İLE 5000 TL ARASINDA KİRA DESTEĞİ DE VERİLECEK

e-Devlet platformu üzerinden barınma desteği başvurusu için yeni bir ekran açıldı! Bu destek, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik olarak sunulmakta olup, devlet tarafından tek seferde 15 bin TL yardım sağlanacak. Başvuru ekranı şimdi kullanıma açıldı ve başvuru şartları belirlendi. Devlet, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında evini kaybeden vatandaşlara yardım etmek amacıyla bu destek programını başlatmıştır. Taşınma yardımı da dahil olmak üzere, depremden etkilenen vatandaşlar çeşitli yardımlardan faydalanabilirler. Barınma yardımı başvuruları, e-Devlet platformu üzerinden yapılabilir. Başvurular, gerekli bilgilerin doldurulduğu bir form aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru formu ile ilgili tüm detayları paylaşmıştır. Peki, e-Devlet üzerinden barınma desteği başvurusu nasıl yapılabilir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir?Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, hükümet hızla harekete geçerek vatandaşlara yardım eli uzattı. Deprem mağduru olanlar, evlerini kaybettikleri durumlarda taşınma yardımı alabiliyorlar. Ayrıca, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için barınma desteği sağlanması amacıyla e-Devlet platformu üzerinden başvurular kabul edilmeye başlandı. Başvuru yapmak isteyen kişilerin, e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru formu ile ilgili tüm detayları vatandaşlarla paylaşmıştır. Ancak, e-Devlet barınma desteği başvurusu yapmak isteyenlerin, belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Kimlere barınma yardımı verileceği konusu, başvuru süreci ile birlikte netleştirilecektir.Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve milyonlarca vatandaşın evsiz kalmasına sebep oldu. Deprem bölgesindeki insanların hayatlarındaki belirsizlik ve acı, halen devam etmektedir. Ancak, devlet hemen harekete geçerek bölgeden taşınmak isteyen vatandaşlara destek olmak için yardım planları hazırladı. Bölgede yeni yaşam alanları inşa edilene kadar, başka şehirlerde yaşamak isteyenlere taşınma yardımı verilecek. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor ve yardım tutarı 15.000 TL olarak belirlendi. Sadece evini taşımak isteyenler bu yardımdan faydalanabileceklerdir, konteynır veya çadırda yaşayan vatandaşlar da başvurularını yapabilirler. Barınma desteği başvuru ekranına nasıl ulaşılacağı ve başvuru formunun tüm detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşıldı.Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için devletin sunduğu yardımlardan biri de taşınma desteği. Taşınma yardımı başvurusu için özel bir ekrana e-Devlet üzerinden erişilebilir. Başvuru yapmak isteyenler, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak arama butonuna "barınma desteği başvurusu" yazarak taşınma yardımı başvuru ekranına ulaşabilirler. Formu doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduranlar yardım imkânından faydalanabilirler. Taşınma yardımı alan vatandaşlar için ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılır. Ziraat Bankası hesabı olmayanlar da T.C. kimlik kartlarıyla en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek yardım ödemelerini alabilirler.Kiracılar için sağlanacak kira yardımı 2000 TL iken ev sahipleri için bu miktar 5000 TL olacak. Kira desteği başvuruları da, taşınma yardımı başvuruları gibi, e-Devlet'in barınma desteği bölümünden yapılabilir. Deprem bölgesinde yaşayan her vatandaşa, hane başına 10.000 TL nakdi destek ödemesi yapılacak. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına 100.000 TL'lik nakdi yardım verilecek. Tüm yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak ancak öncesinde AFAD'dan depremzede kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.