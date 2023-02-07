Finans
07 Şubat 2023 - 21:30

e-Devlet başvuruları açıldı: İhtiyaç sahiplerine aylık 1.250 TL yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahipleri için ödediği 1250 TL'lik yardım parası için başvurular başladı. Söz konusu ödemeler ailelerin gelir durumuna göre değişiklik gösterecek.

Finans
07 Şubat 2023 - 21:30
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e-Devlet başvuruları açıldı: İhtiyaç sahiplerine aylık 1.250 TL yardım!
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  Her yıl olduğu gibi  bu yıl da geliri düşük, geçinemeyen ailelere destek olarak yapacağı ödemeler için başvuruları başlattı.

para

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BU YIL NE KADAR YARDIM YAPACAK



  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı söz konusu yardım ailelerin gelir durumlarına göre 850TL-1250TL arasında değişkenlik gösterecek. Yapılacak ödeme için e-Devlet'ten başvurular açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın son açıklamasına göre Şubat ayında yapılacak olan yardım ödemeleri 15 Şubat'ta PTT üzerinden ihtiyaç sahiplerine yatırılacak.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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