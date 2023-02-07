e-Devlet başvuruları açıldı: İhtiyaç sahiplerine aylık 1.250 TL yardım!







AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BU YIL NE KADAR YARDIM YAPACAK







Her yıl olduğu gibi bu yıl da geliri düşük, geçinemeyen ailelere destek olarak yapacağı ödemeler için başvuruları başlattı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı söz konusu yardım ailelerin gelir durumlarına göre 850TL-1250TL arasında değişkenlik gösterecek. Yapılacak ödeme için e-Devlet'ten başvurular açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın son açıklamasına göre Şubat ayında yapılacak olan yardım ödemeleri 15 Şubat'ta PTT üzerinden ihtiyaç sahiplerine yatırılacak.