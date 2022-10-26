GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 15:04

e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin

e-Devlet sistemi üzerinden bildirim yapmayan kullanıcılar için tehlike kapıda. Taşınma nedeniyle ikametgah başvuru yapmayanlara 2.700 lira ceza kesiliyor. Ayrıntılar haberimizde.

GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 15:04
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e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin


e-Devlet hizmetini kullanan milyonlarca vatandaş için ceza yükü kapıda. E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapanlar için yeni bir duyuru açıklandı. Buna göre bildirim yapmayan kişilere 128 TL ila 2 bin 673 TL arasında ceza uygulanacak. İşte ayrıntılar.

Bildirmeyene 2 bin 673 TL ceza uygulanacak!

Günümüzde hemen hemen tüm devlet işleri e-Devlet sistemi ile gerçekleştirilebiliyor. Bünyesine her geçen gün yeni hizmetleri katan sistem ile ilgili kullanıcılara yeni bir uyarı yapıldı. Edinilen bilgilere göre, taşınma sebebiyle ikametgah adresini değiştiren vatandaşların en geç 20 gün içerisinde e-Devlet üzerinden ya da bizzat nüfus müdürlüklerine giderek başvuru yapmaları gerekiyor.



Adresi değiştikten sonra bunu 20 iş günü içerisinde sisteme bildirmeyen kişilere en az 128 lira, en fazla 2 bin 673 lira para cezası uygulanması söz konusu olacak. Bu nedenle vatandaşların taşındıktan sonra ikametgah adreslerini değiştirirken bunu derhal e-Devlet sistemi üzerinden ya da nüfus müdürlüklerine giderek bildirmeleri gerekmektedir.

e-devlet

İkametgah değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

İkametgah değişimi için nüfus müdürlükleri ve e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak yeterli oluyor. Bunun için ilçe nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklerine bizzat başvuru yapılabilmektedir. Aynı zamanda e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna “ Adres değişikliği bildirimi “ yazarak açılan sayfa üzerinden SMS doğrulama yöntemi yapılarak da gerçekleştirilebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için adres bildirim yükümlülüğünü süresi dahilinde yerine getirmeyen kişilere 128 TL, gerçek olmayan adres beyanında bulunanlara ise 2 bin 673 TL para cezası uygulanıyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için en geç 20 iş günü içerisinde bildirimlerini yapmaları ve ceza sorunu yaşamamaları öneriliyor.

e-devlet

Yurtdışında yaşayanlar ikametgahını nasıl değiştirecek?

Yukarıda anlatılan yöntemler Türkiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar için geçerli olmaktadır. Bu noktada yurtdışında yaşayan vatandaşlar da ikametgah adresini nasıl değiştirebileceğini öğrenmek istiyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, adres değişikliği yapmak için ikamet ettikleri yerin konsolosluklarına başvurabilmektedir. Aynı ceza, bildirim yapmayan ya da adresini güncellemeyen tüm vatandaşlar için geçerli olmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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