e-Devlet'e bilgilerini giren devletten 1500 TL yardım alacak







KİRA DESTEĞİ BAŞVURULARI







Barınma ihtiyacını karşılayabilmek için sorun yaşayan vatandaşlara verilen kira destekleri devam ediyor. Peki kira desteği 2023 senesinde ne kadar oldu? Kira desteğinden kimden faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2023 senesi için kira desteği 1.500 TL olarak belirlendi. Başvuru yapacak vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek ya da e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilir. Eğer başvurunuz olumlu sonuçlanırsa 15 gün içinde ödemelerinizi PTT üzerinden çekebiliyorsunuz. Aile destek paketi olarak oluşturulan sosyal destekler çerçevesinde başlayan kira desteği ödemeleri Kasım ayında başlatıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kira destek ödemelerini 12 ay boyunca alabiliyor. Başvuru yapacak vatandaşın en önemli şartı hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri olması gerekiyor. Diğer şartlar ise şu şekilde;-Emekli, dul ve yetim maaşı almayan vatandaşlar, -Üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. E-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak arama kısmına Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması yazıp arattıktan sonra uygulamaya git seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Önünüze çıkan formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekiyor. İlk olarak Kasım ayında başlayan kira desteği 450 TL ve 650 TL arasında değişiyordu ancak yeni sene ile birlikte kira destekleri 1.500 TL olarak belirlendi. Kira destekleri şehirden şehire değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için destek en yüksek miktardan verilirken Antalya, Bursa, Sakarya, Erzurum gibi daha küçük şehirler için daha az destek veriliyor.