e-Devlet'e üye olanların hemen bunu yapması gerekiyor! Uyarı geldi: Çalınmış olabilir!







E-DEVLET VERİLERİ SIZDIRILMIŞ OLABİLİR







Dün akşam saatlerinden itibaren internet üzerinde e-Devlet sistemi ile ilgili sık sık uyarı yapılmaya başlandı. Gelen haberlere göre e-Devlet sisteminde yer alan bilgilerin sızdırılmış olması konuşuluyor. Peki bu iddialar doğru mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre e-Devlet sisteminde yer alan bilgilerin sızdırılması ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Yapılan açıklamalarda hiçbir vatandaşa ait bilgilerin sızdırılması ile ilgili bir durum söz konusu değil. Yapılan açıklamalarda şu sözlere yer verildi;'Bundan önce de e-Devlet sisteminin güvenliği ile ilgili çeşitli dezenformasyon haberleri yapıldı ve bu konunun e-Devlet altyapısı ile bir ilgisi yok. E-Devlet sistemi uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği yönetim standartları kapsamında hizmetlerin güvenlik ile ilgili testleri yapılmaktadır. Kişilerin cihazlara yaptıkları saldırılar sonucunda e-Devlet sisteminden gerekli bildirimler yapılır ve güvenlik süreçleri uygulanır. Siber güvenlik ana öznesi olarak bilinen tedbirler kapsamında e-Devlet sistemine giriş yapılırken iki aşamalı giriş özelliği kullanılabilir ve bunu aktif hale getirerek siber saldırı sonucunda şifrelerin çalınması gibi durumların önüne geçilebilmektedir.'