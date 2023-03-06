e-Devlet hesabı ve kredi kartı olanlar dikkat! Hemen kontrol edin: Tüm birikiminiz gidebilir!

Maalesef son zamanlarda sıkça görülen dolandırıcılık yöntemlerinden biri de e-devlet üzerinden yapılan sahte işlemlerdir. Son olarak, e-devlet üzerinden kredi kartı bilgilerinin çalınması ve banka hesaplarının sıfırlanmasıyla ilgili bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Dolandırıcılar, e-devlet üzerinden sahte bir ödeme sayfası açarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Kullanıcılar bu sahte sayfaya kredi kartı bilgilerini girdiğinde dolandırıcılar bu bilgileri ele geçirerek banka hesaplarını boşaltabiliyorlar.
Bu tür dolandırıcılıklara karşı korunmak için kullanıcıların dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle e-devlet gibi güvenilir bir platformda bile şüpheli işlemlere karşı dikkatli olunması önemlidir. Kredi kartı bilgilerinin hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaması ve özellikle sahte sitelere girilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, banka hesaplarının düzenli olarak kontrol edilerek şüpheli işlemlere karşı önlem alınması da önemlidir.
Ekonomik zorluklar nedeniyle pek çok kişi, harcamalarını taksitlendirme avantajı sağlayan ve acil nakit ihtiyacı durumunda da fayda sağlayan kredi kartlarını kullanmak zorunda kalıyor. Ancak kredi kartı ücreti ödeyen kişiler dolandırıcıların hedefi oluyor. Günümüzde vatandaşlar çeşitli şekillerde dolandırılmaktadır ve dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olunması önemlidir. İşte dikkat etmeniz gereken detaylar...
Bunlara itibar edilmemeliÇeşitli yerlerde kredi kartı ücreti iadesi reklamı yapan dolandırıcılar, vatandaşların hesaplarını tamamen boşaltıyor. Kredi çekmek için kullandığı hesapları olan vatandaşlar her gün mağduriyet yaşıyor. Tüketici Hakları Derneği Başkanı ve Tüketici Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Altay, sahte linkler ve sosyal medya üzerinden vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar hakkında uyarılarda bulundu.
Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici örgütleri vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Dolandırıcılık durumunda ise hemen bankanın müşteri hizmetlerini arayarak durumu bildirmek ve polise suç duyurusunda bulunmak gerektiği önemle vurgulanmaktadır. Ayrıca kredi kartı kullanımı nedeniyle kesilen ücretlerin yasal düzenlemelere uygunluğu da kontrol edilebilir. Vatandaşların bu konuda dikkatli olması ve şüpheli durumlarda yetkililerle iletişime geçmesi önerilmektedir.