e-Devlet hizmete açtı! Eviniz depreme dayanıklı mı hemen öğrenin! Deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Son yılların en büyük deprem felaketi merkez üstü Kastamonu'da yaşandı. Diğer etkilenen şehirlerde Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa oldu. Peki sizin eviniz depreme ne kadar dayanıklı? Hemen öğren!
Türkiye'nin dört bir yanında aktif fay hatlarının geçmesi nedeniyle herkes evinin depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyor. Böylesine büyük bir felaketin ardından diğer felaketin hangi şehirde yaşanacağı ise bilinmiyor. Bugün o illerin yaşadığını bir çok ilde yaşayabilirler. İşte evinizin depreme ne kadar dayanıklı olduğuyla ilgili araştırmalar ve sorgulama sayfası. Detaylar haberimizde...
EVİNİZ DEPREME DAYANIKLI MI? HEMEN ÖĞRENMilyonları etkileyen deprem belası son zamanlarda tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce ölü ve yaralı var. Bir sürü insanın yaşamı dağıldı, şehir yok oldu. Böylesine büyük bir etkiye sahip deprem yüzünden daha kaç kişinin canı yanacak. Biliyoruz ki bu ilk değil ve ne de son olacak.
Türkiye dört bir köşeden fay hatları ile çevrilmiş durumda. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattı. Bu kadar çok fazla fay hattı olmasına rağmen ülkemizde deprem önlemleri yeteri kadar alınmış değil hatta hiç değil. Yapılar sağlam yapılmıyor ve aynı yerde bir kaç bina ayakta kalırken diğer binalar yıkılabiliyor. Bu binaların ne kadar ucuz ve adi yapıldığının göstergesi. Ortada ciddi bir problem var ama önlem alınmıyor. Bu önlemler alınmadığı gibi ilk yardım konusunda yeteri kadar gelişmemiş Türkiye. Refleksimiz sıfır ve ilk yardım müdahalesi çok geç yapılıyor. Organize olunamıyor ve müdahalelerde sıkıntı yaşanabiliyor. Ekip teknik olarak zayıf, eğitimli ekip yok.
Durum böyle olunca da yarın bunlar bizim başımıza da gelecek diye pek çok vatandaş evinin durumunu merak ediyor. Risk bölgesinde miyim, evimin altında aktif fay var mı bu gibi sorulara cevap arıyor. İşte tehlikeli bölgede misiniz, eviniz ne kadar dayanıklı. e devlet sistemi üzerinde yer alan o sayfa. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak evinizin sağlamlık durumunu sorgulayabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/afad-turkiye-deprem-tehlike-haritalari