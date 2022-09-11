Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere ödenen devlet desteği hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Yanık açıklamasında aylık 450, 550 ve 600 olmak üzere üç segmentle desteklenen ödemelerin hanehalkı gelir durumuna göre özel koşullara sahip olduğunu söyledi.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:45
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
Yüzbinlerce vatandaş devletin mali yardımlarından yararlanmanın özelliklerini merak ediyordu ve sonunda beklenen açıklama geldi. İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak ödemelerin 12 ay sürdüğü söylendi. İhtiyaç sahibi ailelerin e-devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği, ödeme almaya hak kazananların ise PTT şubelerine giderek parayı teslim alabilecekleri açıklandı.
EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:45
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