EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:45

e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!

Yüzbinlerce vatandaş devletin mali yardımlarından yararlanmanın özelliklerini merak ediyordu ve sonunda beklenen açıklama geldi. İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak ödemelerin 12 ay sürdüğü söylendi. İhtiyaç sahibi ailelerin e-devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği, ödeme almaya hak kazananların ise PTT şubelerine giderek parayı teslim alabilecekleri açıklandı.

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:45
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e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere ödenen devlet desteği hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Yanık açıklamasında aylık 450, 550 ve 600 olmak üzere üç segmentle desteklenen ödemelerin hanehalkı gelir durumuna göre özel koşullara sahip olduğunu söyledi.

Ödemeler 12 ay boyunca olacak!

Aile Yardımı Programına başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikamet yerinizin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılacak. Program kapsamında 12 ay düzenli bir şekilde hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek.



Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL

Aile yardımı ödeme şartları

İhtiyaç sahibi ailelere ödenen destek yardımlarından faydalanabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişi olan bir hanede ise ailede 7 bin 300 liranın altında bir gelir geliyorsa destekten yararlanabiliyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada hane içindeki tüm bireylerin maaşları, ücretlerit ve yevmiye gibi gelirleri hesaplamaya dahil edildiği belirtiliyor. Açıklamada ayrıca, ev ve arsa gibi gayrimenkullerin piyasa değerinin 240'a, otomobil ve kamyon gibi otomobillerin piyasa değerinin 120'ye bölünmesinin de aylık hane gelirine katkı sağladığı vurgulandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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