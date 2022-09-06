E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri







https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Sistem tarafından verilen şifrenin ve TC kimlik numarasının yazılması gerekmektedir.

Sonrasında sayfanın üst bölümünde bulunan arama bölümüne ‘’İşsizlik Maaşı’’ yazılması gerekmektedir.

Ardından açılan sayfa üzerinden işsizlik maaşı sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.







Kimlere İşsizlik Maaşı Verilir?

İşçinin işveren tarafından iş akdinin sonlanmış olması gerekmektedir. Bu noktada kendi istek ve kusuru olmadan işinden olması gerekmektedir. Disiplinsizlik, ahlaksızlık, işe gelmeme gibi sebeplerle işten çıkarılmış kişiler işsizlik maaşı alamaz.

Son 3 yıl içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigorta primlerinin eksiksiz şekilde ödenmesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsiz olan sigortalı kişinin son üç sene içerisinde 600 günlük işsizlik sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Kişinin işten çıkarılmadan önceki 120 gün hizmet akdinin tamamlanması gerekmektedir.

Hizmet akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içerisinde İşkur’a kişisel olarak ya da elektronik ortamda başvurulması gerekmektedir.

Özellikle elektronik koşullarda başvuru yapan kişilerin İşkur’a ayrı bir belge götürmeleri gerekmemektedir.

İşkur’a kişisel olarak başvuru yapılması halinde, işsizlik maaşı alabilmek için nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi, işsizlik maaşı dilekçesinin verilmesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Hesaplaması

600 gün sigortalı şekilde çalışan kişilere 180 gün,

900 gün sigortalı şekilde çalışan kişilere 240 gün,

1080 gün sigortalı şekilde çalışan kişilere ise 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödemesi verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Mahkeme kararı ile birlikte işçinin işe iadesi yapılası halinde

İşçinin emekli aylığı alması söz konusu olması halinde,

İşçiye emekli aylığı bağlanması halinde,

İşçi yeni bir işe başlamışsa,

Sağlık Kuruluşundan rapor alması durumunda,

Vatandaş İşkur’a bildirdiği adresten taşınmış olması halinde,

Askerlik durumundaki değişimler meydana gelmişse bu aşamada işsizlik maaşı kesintiye uğratılmaktadır.

E-devlet üzerinden işsizlik maaşını sorgulayabilmek için E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası yetmektedir. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar en yakın PTT şubesi üzerinden kolaylıkla alabilmektedirler. E-devlet şifresinin alınması sonrasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir.İşsizlik maaşının alınabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılanların 1 ay içinde İŞKUR’a başvuruda bulunmaları gerekmektedir.447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu bünyesinde işsizlik maaşı sigortalı çalışan işçiler için yasak bir haktır. Aşağıdaki koşulları sağlayanlar işsizlik maaşlarını alabilmektedirler.İş Hukuku tarafından belirlenen koşulların sağlanması halinde kişiler işsizlik maaşı alabilmektedirler. İşten çıkarılan kişilerin disiplinsizlik gibi kendilerinden kaynaklanan sorunlardan ötürü işten çıkarılmamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca son 3 sene içinde 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş olması ve işten ayrılmadan en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışılmış olmaları halinde İŞKUR’a kişisel olarak ya da intenet aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir. Bu kapsamda;İşsizlik maaşı hesaplamak için kişinin aylık maaşı hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının kaç ay verileceğine sigortalılık süresine bakarak karar verilir. 2019 senesinde en düşük işsizlik maaşı 1015 TL idi, en yüksek ise 2030 TL. İşsizlik maaşının hesaplaması yapılırken işsiz kalınmadan önceki 4 ay boyunca alınan maaşlar göz önünde bulundurulmaktadır. Brüt ücretin %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca maaşın alınacağı süreler aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.