e-Devlet kullanıcıları hemen değiştirsin! Tüm bilgileriniz alınmış olabilir! Hemen güncelleyin







E-Devlet'te Güvenlik Süreci!







E-Devlet kullanıcıları için duyuruda bulunuldu. Giriş bilgilerinin sızdırılması iddiası öne sürüldü. Vatandaşı tedirgin eden durum için Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama istendi. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama kısa sürede geldi. E-Devlet'ten bilgi sızdırıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde.E-Devlet'e giriş sağlayanlar için bilgilerin sızdırıldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından açıklama zaman geçmeden geldi. Bu veri sızıntısı iddialarının yalan olduğunun tespit edildiği açıklandı.Siber saldırgan olan kişiler tarafınca oltalama veyahut zararlı yazılım saldırıları olduğu kişilerin kendi cihazlarından kaynaklı olduğu belirtildi. Açıklamalara şu şekilde devam edildi: “Daha önce de benzer iddialarla e-Devlet Kapısı güvenliğiyle ilişkili dezenformasyon çalışmaları yapılmış olup, anılan olayların e-Devlet Kapısı altyapısı ile ilgisi bulunmadığı belirlenmiştir. e-Devlet Kapısı uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği yönetim standartları uyarınca işletilmekte ve sunulan hizmetlerin güvenliği bağımsız güvenlik kuruluşlarınca düzenli olarak test edilmektedir. Bireysel cihazlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucunda hesap güvenliğinin tehlikeye düştüğü tespit edilen kullanıcılara e-Devlet Kapısı üzerinden gerekli bildirimler yapılmakta ve güvenlik süreçleri uygulanmaktadır.” Bu süreçte şahsi tedbirler almak isteyen kullanıcılar için şöyle söylendi: “Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. ‘İki Aşamalı Giriş’ özelliği, e-Devlet Kapısı’nda vatandaşlarımızın kullandığı e-Devlet parolasına ek bir güvenlik katmanı sağlamaktadır. Vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı giriş işlemlerinde ‘İki Aşamalı Giriş’ özelliğini aktif hale getirerek e-Devlet Kapısı hesaplarını bireysel parola çalınma olaylarına karşı koruyabilirler.” şeklinde duyuruldu.