e-Devlet ne zaman düzelecek, düzeldi mi? e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet'te erişim sorunu!













Sorun halledildi

Peki e-devlet neden önemli?

E-devlet'e nasıl giriş yapılır?

Vatandaşlar bir süredir e-devlet girişinde sorun yaşamaktalar. E-devlet'e erişim sorunu yaşayanlar mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteseler de bir türlü giriş yapamadılar. Birçok vatandaş e-devlet'e giriş yapamadıkları için işlerinde aksaklıklar yaşadı. Biran önce sorunun çözülmesini bekleyenler ne zaman düzeleceğine dair soruları da merak etmektedirler. Sosyal medyada e-devlette sorun olduğu, erişimin sağlanamadığı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Vatandaş ise e-devlet'e neden girilmediğini merak etmekte ve araştırmaktadırlar.Web tarayıcısından e-devlete giriş yapamayanlar biran önce bu sorunun çözülmesini istemektedirler. E-devlet'te işlem yaptıracak olanlar mağdur olmuş durumda. Girişin ne zaman düzeleceği ise merak konusu. Web tarayıcısından olan sorunu vatandaş mobil uygulamadan denemek istedi. Fakat isteğine yine ulaşamadı. İşlem yapmak isteyenler mobilden e-devlete giriş yapmak istediler ancak giriş olmadı. Kısa süre sorun haline gelen bu durum daha sonra düzeltildi.E-devlette sorun yaşayan birçok kesim sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. E-devlet sistemine giremediklerini, sistemin çöktüğünü dile getirdiler. Sorunun neyden kaynaklı olduğu bilinmemekle birlikte derhal sorunun çözülmesini istediler. Hiçbir işlemlerini yapamayan vatandaşlar bu konuda müzdarip oldular. Sorunun neden kaynaklı olduğu daha açıklanmasa da sistemde ki sorun halloldu ve açıldı. E-devlet sistemine giriş düzeltildi.Devlet tarafından vatandaşlara verilen hizmetleri elektronik ortamda sunulmasıdır. E-devlet sistemi sayesinde devlet vatandaşının sorununu en hızlı ve en kolay yoldan çözmektedir. Vatandaşa sunulan hizmet en kaliteli, hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmaktadır.Sisteme giriş yapmak isteyen vatandaşlar turkiye.gov.tr adresinden giriş yapmalılar. Sistemde sizden istenilen bilgileri eksiksiz girmeniz gerekmekte. T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Bir yöntem ise mobil uygulamasını telefonunuza ücretsiz bir şekilde indirerek yine T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilir, işlemlerinizi halledebilirsiniz. E-devlet şifrenizi unuttuysanız eğer, PTT'den yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Eğer PTT'ye tekrardan gitmek istemiyorsanız cep telefon numaranızı www.turkiye.gov.tr adresine kaydederek, doğrulayın. Diğer bir yol ise mobil imza ya da elektronik imza kullanıcı iseniz de bunlarla de giriş yapabilir ve yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.