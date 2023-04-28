'e-Devlet sistemi hacklendi' iddiası ortalığı karıştırdı!







KİMLİK NUMARASI, EV ADRESLERİ, TELEFON NUMARALARI..







TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU: BÜYÜK BİR OLAY!

61 MİLYON HESABIN ÇALINDIĞI İDDİASI...

Vatandaşların kamu kurumlarının çevrimiçi hizmetlerine elektronik ortamda erişmesini sağlayan e-devlet ile ilgili Türkiye'de 'hack' skandalı yaşandığı öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Tuncay Mollaveisoğlu, söz konusu skandalı sosyal medya hesaplarından paylaştı ve veri ihlalini ortaya çıkardı.Mollaveisoğlu, kişisel bilgileri içeren verileri paylaşarak vatandaşların TC kimlik numaraları ile birlikte aile kayıtları, ev adresleri, telefon numaraları gibi kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanlarının elinde olduğunu söyledi.Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, hükümetin hack'i yalanladığını ancak olayın gerçek olduğunu vurgulayarak, "Adınızı girdiğiniz herkes en ince ayrıntısına kadar bulunabilir" diye yazdı. Olayı "büyük bir skandal" olarak tanımlayan Mollaveisoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kişisel Bilgilerin İfşası... Devlet tarafından korunan Kişisel Güvenlik Duvarları yok edildi. Bu duvarlara bugün hala erişilebilir."Son aylarda 61 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı söyleniyor. Dark Web'te "Hydra Market" isimli bir kullanıcı, paylaştığı bir gönderiyle 61 milyon e-devlet hesabından bilgi topladığını ve verileri sattığını duyurdu. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü (NVİGM) ise konuyla ilgili 13 Nisan'da bir açıklama yaptı. NVIGM, "kimlik ve adres bilgilerinin Merkezi Nüfus Yönetim Sistemi (MERNİS) tarafından sızdırıldığı" "iddialarına ilişkin testlerin ardından NVIGM'nin güvenlik sistemlerinin iyi derecede çalıştığını, sızdırılan verilerde herhangi bir zafiyet bulunmadığını bildirdi.