E-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Fırsatı kaçırmadan kontrol edin.. E-Devlet biriken para öğrenme!







E-DEVLET'TEN BİRİKEN PARA ÖĞRENME











Hemen hemen tüm işlemlerin bir araya toplandığı e-Devlet Kapısı'nda birikmiş paranız olabilir. Bunun için e-Devlet sistemine ve şifresine sahip olmanız yeterli. Bilindiği üzere işe yeni başlayanlar otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katlıyor. İşe başlar başlamaz açılan BES hesabına her ay otomatik olarak maaştan kesinti yapılarak birikmeler sağlanıyor. BES sistemini istemeyen çalışan dilerse plandan çıkabiliyor.Bu ayrıntıyı bilmeyenler ise BES sisteminde birikmiş parası olup olmadığını bilemiyor. Bunun en kolay bakma yolu ise e-Devlet Kapısı oluyor. E-Devlet sistemine şifreniz ile birlikte giriş yaptıktan sonra açılan ekrandaki arama bölümüne Takasbank yazarsanız oradan birikmiş paranız olup olmadığını görebilme şansına sahip olabilirsiniz. BES birikiminiz var ise ilgili sigorta şirketi ile iletişime geçerek birikmiş paranızı çekme talebinde bulunabilirsiniz. Bir başka birikimli para öğrenme ekranı da kişisel ödemelerdir. Devletin size çeşitli nedenlerle ödediği ödemeler vardır. İlaçlar, geçiş ücretleri, askere gidecek gençlere yapılan ödemeler vb. gibi ödenekler de e-Devlet sistemine tanımlanır. Bunlar bir kişisel ödeme örneğidir. E-Devlet'e girip "kişisel ödeme sorgulama" yazarsanız karşınıza çıkan uygulamadan ödemenin sizin adınıza yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz. Adınıza bir ödeme olduğunu görmeniz halinde size en yakın PTT şubesine giderek ödeneğinizi teslim alabilirsiniz.