e-Devlet'te emekliliğini belgeleyene 7500 TL ödenecek! Bu banka promosyon zammıyla coşturdu!

YENİ EMEKLİ OLACAKLARA TAM 7 BİN 500 LİRA EMEKLİ PROMOSYONU VERİLECEK
Bankalar emeklilere verdiği emekli promosyonlarına önemli miktarda zam yaptı. Yeni emekli olacaklar ise promosyona nasıl başvuracak ve kaç para alacak?
Türkiye’nin önemli bankalarından biri olan Denizbank emeklilere güzel bir promosyon müjdesi veriyor. EYT’liler için elini taşın altına koyan Denizbank emekliler için ne kadar promosyon vereceğini merak edenler araştırmalarına başladı. Herkesin merakla beklediği promosyon detaylarına ise haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz. Yeni emekli olacak vatandaşlara sevindiren haber Denizbank’tan geldi. Bu gün itibari ile EYT’lilere verilecek olan zamlı emekli promosyonlar belli olmaya başladı. Buna göre EYTlilerin yüzü gülecek. EYT ile yeni emekli olmak üzerinde olan emekli adaylar diğer hali hazırdaki emekliler gibi promosyon almayı hakkediyor. Bankalarda EYT’liler için promosyon paralarında kesenin ağzını açtı. Bir çok EYTli promosyonların ne kadar olacağını merakla bekliyordu.