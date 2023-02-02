Finans
02 Şubat 2023 - 12:00

e-Devlet'te emekliliğini belgeleyene 7500 TL ödenecek! Bu banka promosyon zammıyla coşturdu!

Denizbank, EYT liler için kesenin ağzını açıyor. Peki EYT'liler ne kadar promosyon alacak?

Finans
02 Şubat 2023 - 12:00
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e-Devlet'te emekliliğini belgeleyene 7500 TL ödenecek! Bu banka promosyon zammıyla coşturdu!
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YENİ EMEKLİ OLACAKLARA TAM 7 BİN 500 LİRA EMEKLİ PROMOSYONU VERİLECEK



Bankalar emeklilere verdiği emekli promosyonlarına önemli miktarda zam yaptı. Yeni emekli olacaklar ise promosyona nasıl başvuracak ve kaç para alacak?

promosyon



Türkiye’nin önemli bankalarından biri olan Denizbank emeklilere güzel bir promosyon müjdesi veriyor. EYT’liler için elini taşın altına koyan Denizbank emekliler için ne kadar promosyon vereceğini merak edenler araştırmalarına başladı. Herkesin merakla beklediği promosyon detaylarına ise haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Yeni emekli olacak vatandaşlara sevindiren haber Denizbank’tan geldi. Bu gün itibari ile EYT’lilere verilecek olan zamlı emekli promosyonlar belli olmaya başladı. Buna göre EYTlilerin yüzü gülecek.

EYT ile yeni emekli olmak üzerinde olan emekli adaylar diğer hali hazırdaki emekliler gibi promosyon almayı hakkediyor. Bankalarda EYT’liler için promosyon paralarında kesenin ağzını açtı. Bir çok EYTli promosyonların ne kadar olacağını merakla bekliyordu.

DENİZBANK KESENİN AĞZINI AÇIYOR!

Denizbank, EYT'liler için kesenin ağzını açıyor. EYT’li emeklilere 7 bib 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra banka bir de otomatik fatura talimatının da şartını koyuyor. Yani promosyon için Denizbank’a giden emekliler fatura talimatı da oluşturmak durumunda kalıyor. Buna göre 3 bin 500 liranın altında olanlar 4 bin 500 TL, 3500 ila 7500 TL arasında maaş alanlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 ila 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL üzerinde emekli maaşı alanlar 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alabilecek.

TARİH ŞARTI UNUTULMAMALI!

Ancak bu emekli promosyonlarının alınabilmesi için 1 Şubat 2023 tarihi itibari ile emekli olmak ön koşulu var. 1 Şubat 2023’ten itibaren emekli olan EYT'liler bu promosyon ödemeleri için bankaya giderek alabilmektedir. Ayrıca maaşını Denizbank’a taşıyan emeklilerde bu promosyon ücretlerinden yararlanabilecek.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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