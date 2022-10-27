e-Devlet'te şaşırtan inovasyon: Hedef 70 milyon!







ENTEGRE HİZMET SAYISI 120'YE KADAR ÇIKARILACAK











DİJİTAL YÖNETİM STRATEJİLERİ YAKINDA





2023 HEDEFİ 70 MİLYON KULLANICI

Önümüzdeki yıl kayıtlı kullanıcı sayısının 70 milyona çıkması beklenen e-Devlet portalında yapay zeka tabanlı bir çevrimiçi destek sisteminin kurulması ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği Dijital Devlet için bir strateji hazırlanması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yılı yıllık programından yapılan derlemeye göre, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve kullanımlarda bir artış sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Devlet Web Portalı'na Çalışma Hayatım", "İkametgahım", "Araçlarım" gibi yeni hizmet başlıkları eklenerek entegre hizmet sayısı artırıldı. Bu yıl Eylül ayı itibarıyla 901 kurum ve kuruluşa ait 6.801 hizmete e-Devlet Portalı üzerinden ulaşılabilmektedir. e-Devlet Portalı mobil uygulamaları ile 3.000.731 hizmete erişim sağlanmaktadır. Aynı dönemde 60,7 milyon kayıtlı kullanıcı bu hizmetlerden yararlanmıştır.Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 Hanehalkı Bilgi Teknolojileri Kullanım Araştırması tarafından sunulan raporlara göre e-devlet hizmetlerini kullananların oranı bir önceki yıla göre yaklaşık 10 puan artarak bu yıl yüzde 68,7'ye yükseldi. e-Devlet hizmetlerinden yararlanma amaçları arasında, kişisel bilgilere erişim, yüzde 64,4 ile en üst sıradaki yetkililer veya kamu hizmetleri tarafından kullanılmaktadır. Bunu yüzde 48,5 ile kamu kurumları veya kamu hizmetlerinden randevu veya randevu alma ve yüzde 44,1 ile kamu kurumlarının internet sitelerinden bilgi alma takip etti. Avrupa Birliği (AB) tarafından yayınlanan 2022 E-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye, kullanıcı odaklılık, şeffaflık ve ana sağlayıcılar açısından AB ortalamasını (27+) sırasıyla yüzde 93, yüzde 62 ve yüzde 79 oranında aştı. Ülke, sınır ötesi hizmetler kategorisinde yüzde 54'lük bir payla AB ortalamasına (27+) ulaşıyor. Kullanıcı merkezli bir bakış açısıyla verimlilik ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için süreç modernizasyonu ve iyileştirme yoluyla kamu hizmetlerini elektronik bir ortama taşımayı ve Hükümetin web portalı aracılığıyla hizmetin sunulmasını ve kullanımını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, e-Devlet Portalı'nın sunduğu entegre hizmet sayısı önümüzdeki yıl 120'ye çıkacak. Burada yaşlı ve engelli kullanıcılar için hizmet erişilebilirlik seçenekleri artırılacaktır.E-Devlet Portalı'nda yapay zeka tabanlı çevrimiçi destek sistemi hayata geçirilecek. Ülkenin önümüzdeki yıllarda izleyeceği dijital devlet stratejisi hazırlanacak. Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticilere yönelik dijital dönüşüm liderlerine yönelik bir eğitim programı düzenlenecek. E-devletin kurumsal mimarisine ilişkin kapsam, yöntem ve kullanılan araçlar belirlenecek. Gelişmiş analitik ve yapay zeka amaçlı mevzuat ve idari iyileştirme önerileri hakkında bir rapor hazırlanacak. Kamusal alan verilerinin pilot çalışmaları yapılacak ve bir referans mimari oluşturulacaktır. Merkezi süreç otomasyon platformunun kurulması için pilot çalışma yapılacaktır. Coğrafi verilerin yerel yönetimlerle paylaşılmasına ilişkin yönergeler de Ulusal Veri Paylaşımı Matrisinin bir parçası olarak tanımlanacaktır. İlgili kurum ve kuruluşların ortak çalışmaları ile kamu kurumlarının özgür yazılım kullanımına geçiş planları geliştirmeye devam edilecektir.Kayıtlı e-Devlet Portalı kullanıcı sayısının bu yıl sonunda 61 milyona ulaşması beklenirken, gelecek yıl 70 milyona ulaşması bekleniyor. Bu yıl sonunda e-devletin sunduğu hizmet sayısının 6.900'e, 2023 yılına kadar ise 7.400'e çıkması bekleniyor. 16-74 yaş arası e-devlet hizmetlerinden yararlananların oranının bu yıl yüzde 68,7 olması beklenirken, gelecek yıl bu oranın yüzde 70'e çıkması bekleniyor. Önümüzdeki yıl e-Devlet hizmetlerinde memnuniyet oranının yüzde 99'a ulaşacağı tahmin edilmektedir.