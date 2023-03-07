YAŞAM
07 Mart 2023 - 15:30

e-Devlet'te sigorta girişi olanlar dikkat! Yıllardır paranız birikmiş olabilir: Hemen kontrol etmelisiniz!

Birçok yerli ve yabancı sigorta şirketi tarafından kurulan yüzlerce bireysel emeklilik sistemi, Türkiye'de oldukça popüler bir sektördür ve milyonlarca aktif müşteriye sahiptir.

YAŞAM
07 Mart 2023 - 15:30
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e-Devlet'te sigorta girişi olanlar dikkat! Yıllardır paranız birikmiş olabilir: Hemen kontrol etmelisiniz!
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Türkiye'de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, işe girdikten sonra bordrolarına bakmadan belki de yıllar geçirmiş olabilir. Bu durumda, birçok şirket, çalışanlarına haber vermeden anlaştıkları banka ve sigorta şirketi aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hesaplarına otomatik olarak maaşlarından kesinti yaparak para yatırmaktadır.

TÜM SİGORTALI ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR: E-DEVLET'TE BİRİKMİŞ PARANIZ OLABILIR. HEMEN HESABINIZI KONTROL EDİN. ARZU ETMENİZ HALİNDE O PARALARI BANKA HESABINIZA AKTARABİLİRSİNİZ

BES HESABI NASIL SORGULANIR?

E-Devlet tarafından yürürlüğe sokulan bir uygulama sayesinde, birikmiş Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonunuzu görebilir ve dilediğiniz takdirde banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Bu uygulama, çoğu insanın farkında olmadığı, işyerlerinde kademeli olarak zorunlu hale getirilen BES ile ilgilidir. Her sigortalı çalışanın zorunlu katıldığı BES sistemine para yatırmaya devam ederken, birçoğu sisteme kaydolduktan sonra unutuyor. Ancak, E-Devlet sistemi üzerinden "takasbank" yazarak adınıza aktif bir BES hesabının olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu sekmede hesabınız bulunursa, hesabınızdaki bakiye bilgileri de gösterilir. BES hesabınızı iptal etmek ve hesaptaki bakiyeyi paylaşacağınız bir IBAN hesabına aktarmak isterseniz, ilgili sigorta şirketi aranarak hiçbir ücret ödemeden işlem yapabilirsiniz.



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