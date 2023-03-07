Türkiye'de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, işe girdikten sonra bordrolarına bakmadan belki de yıllar geçirmiş olabilir. Bu durumda, birçok şirket, çalışanlarına haber vermeden anlaştıkları banka ve sigorta şirketi aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hesaplarına otomatik olarak maaşlarından kesinti yaparak para yatırmaktadır.
YAŞAM
07 Mart 2023 - 15:30
e-Devlet'te sigorta girişi olanlar dikkat! Yıllardır paranız birikmiş olabilir: Hemen kontrol etmelisiniz!
Birçok yerli ve yabancı sigorta şirketi tarafından kurulan yüzlerce bireysel emeklilik sistemi, Türkiye'de oldukça popüler bir sektördür ve milyonlarca aktif müşteriye sahiptir.
YAŞAM
07 Mart 2023 - 15:30