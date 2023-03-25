Emlak vergisi ödemeleri için son ödeme tarihlerine dikkat etmek önemli. Aksi takdirde ceza ve gereksiz ücretlerle karşılaşılabilinir. Ev tapusu olanlar emlak vergisi son ödeme tarihleri ve kira geliri olanların da beyan gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları çok önemli. Bunun yapılmaması cezalara ve ek ücretlere neden olabilir. Konu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar aşağıda yer alıyor.
Finans
25 Mart 2023 - 20:00
e-Devlet'te tapu kaydı olanlar dikkat! Son gün geldi çattı: Bunu yapmayanların tapusu elden gidebilir
Emlak vergisi ödemeleri için son ödeme tarihlerine dikkat etmek önemli. Aksi takdirde ceza ve gereksiz ücretlerle karşılaşılabilinir. Ev tapusu olanlar emlak vergisi son ödeme tarihleri ve kira geliri olanların da beyan gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları çok önemli.
Finans
25 Mart 2023 - 20:00