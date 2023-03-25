e-Devlet'te tapu kaydı olanlar dikkat! Son gün geldi çattı: Bunu yapmayanların tapusu elden gidebilir







Emlak Vergisi Ödemelerini Anlamak







2023 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri

Kira Gelir Beyannamesini Anlamak

Emlak vergisi ödemeleri için son ödeme tarihlerine dikkat etmek önemli. Aksi takdirde ceza ve gereksiz ücretlerle karşılaşılabilinir. Ev tapusu olanlar emlak vergisi son ödeme tarihleri ve kira geliri olanların da beyan gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları çok önemli. Bunun yapılmaması cezalara ve ek ücretlere neden olabilir. Konu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar aşağıda yer alıyor.Ev tapusuna sahip olanlar, emlak vergisini yılda 2 kez eşit taksitler halinde ödemeleri gerekir. Cezalı duruma düşmemek için emlak vergilerinin belirtilen tarihlerde e-devlet üzerinden ödenmeli. Ödemelerin zamanında yapılmaması ek ücret ve faiz uygulamalarına neden oluyor.2023 yılı emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksitinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisinin 2. taksit ise Kasım ayında ödenmeli. Emlak vergisi, tek seferde ya da iki eşit taksitte ödeme seçeneğine sahip.Kira geliri olanlar, her yıl Mart ayında Maliye'ye beyanname vermek zorunda. Ayrıca 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında beyana tabi olan gayrimenkul sermaye iratları için de mükelleflerin 1 - 31 Mart tarihleri arasında beyanda bulunmaları lazım. Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenecek gelir vergisi beyannamesi de verilen beyanname üzerinden hesaplanıyor.