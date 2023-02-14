









AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN BAKIM ÖDEMESİ VERİLECEK!







e-Devlet'te yardım paranız kaldı! Kimlik numarasını giren parayı kapacak: 4330 TL için geri sayım başladı! Yardım ödemeleri başladı. Asgari ücretin artması ile birlikte bu rakam 4 bin 330 TL oldu. Henüz başvurmadıysanız çok geçmeden başvurun! Ödemeler ayında 15'inde yapılıyor. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilecek ödemeyle ilişkin diğer detaylar...Evde bakıma muhtaç biri var ise, engellilik durumu doktor raporu ile belgelenmiş ise devlet tarafından tarafınıza ödeme yapılıyor. Bu ödemeler bakım ve engelli yardım destek ödemesi olarak geçiyor. Engellilik ve bakım ödemeleri evde bakıma muhtaç, işini kendi başına yapamayan kişilere bakan kişilere veriliyor. Fakat bu yardım ödemelerini almanın belirli şartları bulunuyor. Her ayın 15'i ve 31'inde bu ödemeler veriliyor.Bu ödemeleri alabilmek için evde bakıma muhtaç birinin bulunması ve evdeki kişi sayısının gelirinin kişi başına düşen asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekildedir: Engellilik ve bakım raporu. Engelli veya bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık fotoğrafı. Gelir beyannamesi. Anne ve baba boşanmış ise boşandığına dair mahkeme karar evrakı gerekmektedir. Başvurular e devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. E devlet üzerinden başvurularınızı yapabileceğiniz gibi bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar da yine yardım merkezlerindendir.