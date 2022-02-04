GÜNDEM
04 Şubat 2022 - 12:51
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 12:52

e-Devlet'te yeni uygulama: Varisler bankaya gitmeden hesap kontrolü yapabilecekler!

e-Devlet sistemine getirilen yeni bir uygulamayla birlikte murise ait mevduat ve katılım fonuna ilişkin hesapların banka sorgulama işlemleri şubeye gitmeden yapılabilecek.

GÜNDEM
04 Şubat 2022 - 12:51
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 12:52
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e-Devlet'te yeni uygulama: Varisler bankaya gitmeden hesap kontrolü yapabilecekler!
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet sistemine getirilen yeni bir uygulamanın detaylarını anlattı. Koç, yeni gelen uygulamayla birlikte bankada murise ait mevduat ve katılım fonu hesaplarının varisler tarafından şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden erişim sağlanacağını söyledi.







Söz konusu hizmetle birlikte, murislerin bankalarda bulunan hesaplarının varisleri tarafından gözden kaçmadan tespit ve takip elime imkanının sağlandığını belirten Ali Taha Koç, ilk başta Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin başvuran kişi ile muris arasında bir veraset ilişkisi kontrolünü yaptığını ve sonrasında da BDDK'nın bankalardan elde ettiği verilerle başvuru sahibinin mirasçı olarak hangi bankada hesabının olduğu bilgisinin sunulduğunu aktardı.


Kişilere temin edilen veraset ilamları ile miras bırakan kişilerin banka hesaplarını bundan sonra e-Devlet sistemi üzerinden görülmesiyle birlikte murise ait tüm mevduat/katılım fonu hesaplarının erişilebilir olacağını aktaran Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nın sunduğu bu tür hizmetlerin vatandaşların hayatı daha da kolaylaştırdığını ve bu doğrultuda verilen hizmetlerin geliştirilmesinde daha da önem vermeye başladıklarını ifade etti.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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