E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!







YENİ ADLİ SİCİL KAYIT BİLGİ SİSTEMİ











Vatandaşlara e-devlet hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan e-devlet uygulamaları, sürekli olarak yeni hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Son olarak, vatandaşlar için yeni hizmetler tanıtıldı. Adalet Bakanlığı, yeni 'Adli Sicil Bilgi Sistemi' ile Cumhuriyet Başsavcılığının nezninde olan adli sicil daire başkanlığından, yurt dışındaki temsilciliklerden ve e-Devlet Kapısı üzerinden 19 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı ekstresi çıkarma hizmetine 9 yeni yabancı dil daha ekledi.Adalet Bakanlığı'nın "Yeni Adli Sicil Kayıt Bilgi Sistemi"nde bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırbistan, Tacikçe ve Türkmence olarak adli sicil belgeleri alınabilecek. İlk öncesinde İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca şeklinde 4 ayrı dilde alınması sağlanan sabıka kayıtlarının uygulama alanları daha da genişletildi ve İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dilleri de uygulamaya eklendi. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve yenilenen yeni Sabıka Kaydı Bilgi Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım'dan itibaren alınabilecek dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Romence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça dilleri de eklenerek sayı 18'e çıkarılırken son yenilikte Arapçada eklenerek dil sayısı 19'a yükseltildi. Vatandaşlar bugün itibariyle Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmen dillerinde yabancı dile çevrilmiş adli sicil belgesi alma imkanına sahip olacaklar. "Gereksinimleri ve ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni düzenleme ile ilgili şunları söyledi: "Adli Sicil Kayıt Uygulamamıza 19 yabancı dile çevrilen 9 dil daha ekledik.Türk dünyası için ayrı bir önem arz eden Kazakça, Kırgızca ve Türkmence adli sicil belgesi düzenleyebileceğiz. 28 dilde hizmet veriyoruz ve vatandaşlarımız talep ettikçe taleplerini karşılamaya ve ihtiyaçları olan her şeyi sağlamaya devam edeceğiz.”