GÜNDEM
15 Kasım 2022 - 11:31

E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!

E-devlet sistemleri üzerinde çalışan uygulamalar ile vatandaşlar herhangi bir kuruma gitmeden işlemlerini online olarak gerçekleştirebilmektedir. Son olarak e-devlet hizmetlerinin yaygınlaştırıldığı ve yeni hizmetlerin eklendiği açıklandı.

GÜNDEM
15 Kasım 2022 - 11:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!


Vatandaşlara e-devlet hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan e-devlet uygulamaları, sürekli olarak yeni hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Son olarak, vatandaşlar için yeni hizmetler tanıtıldı.

Adalet Bakanlığı, yeni 'Adli Sicil Bilgi Sistemi' ile Cumhuriyet Başsavcılığının nezninde olan adli sicil daire başkanlığından, yurt dışındaki temsilciliklerden ve e-Devlet Kapısı üzerinden 19 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı ekstresi çıkarma hizmetine 9 yeni yabancı dil daha ekledi.

YENİ ADLİ SİCİL KAYIT BİLGİ SİSTEMİ

Adli Sicil Bilgi Sistemi



Adalet Bakanlığı'nın "Yeni Adli Sicil Kayıt Bilgi Sistemi"nde bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırbistan, Tacikçe ve Türkmence olarak adli sicil belgeleri alınabilecek. İlk öncesinde İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca şeklinde 4 ayrı dilde alınması sağlanan sabıka kayıtlarının uygulama alanları daha da genişletildi ve İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dilleri de uygulamaya eklendi.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve yenilenen yeni Sabıka Kaydı Bilgi Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım'dan itibaren alınabilecek dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Romence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça dilleri de eklenerek sayı 18'e çıkarılırken son yenilikte Arapçada eklenerek dil sayısı 19'a yükseltildi. Vatandaşlar bugün itibariyle Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmen dillerinde yabancı dile çevrilmiş adli sicil belgesi alma imkanına sahip olacaklar.

"Gereksinimleri ve ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni düzenleme ile ilgili şunları söyledi: "Adli Sicil Kayıt Uygulamamıza 19 yabancı dile çevrilen 9 dil daha ekledik.Türk dünyası için ayrı bir önem arz eden Kazakça, Kırgızca ve Türkmence adli sicil belgesi düzenleyebileceğiz. 28 dilde hizmet veriyoruz ve vatandaşlarımız talep ettikçe taleplerini karşılamaya ve ihtiyaçları olan her şeyi sağlamaya devam edeceğiz.”

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
Patronun çalışanın iş telefonundaki mesajları okuması hak ihlali
Patronun çalışanın iş telefonundaki mesajları okuması hak ihlali
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!
ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı
ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı
Bu ilde ev almak hayal! Ruslar işi bozdu: Satılık daireler 4,5 milyon TL birden pahalandı!
Bu ilde ev almak hayal! Ruslar işi bozdu: Satılık daireler 4,5 milyon TL birden pahalandı!
Son Haberler
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba film şarkısı
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba...
TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?
TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya sahip telefon modelleri
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya...
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne olur, oran iade edilir mi? Maç ertelenirse iddaa kuponu ne olur?
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne...
Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!
Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin...
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık ileri uçta oynayacak
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık...
Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak
Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların...
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını uyardı: Dikkat edin!
Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını...
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı, başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı,...