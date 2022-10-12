e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme ve silme işlemleri













ADLİ SİCİL KAYDI DÜZELTME VE SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

18 Ağustos'ta Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet üzerinden sunulan sabıka kaydı özetlerinin değiştirilmesi ve silinmesi için yeni bir talepte bulunuldu. Talep Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Yeni uygulama hayata geçirilir geçirilmez ilk 24 saate e-devletten adli sicil kayıtlarının silinmesi ve düzeltilmesi için 4 bin 104 başvuru alındı. Şu ana kadar toplam da 159 bin başvuru kaydedilirken bunlardan 131 bini karara bağlandı.Yasal zorunluluk olduğu belirlenen 17 bin 500 suç ve arşiv dosyası, yeni dilekçe ve dosya getirme zorunluluğu olmaksızın kaldırıldı. Ayrıca 1000 kişinin adli sicil kaydında düzeltmeler yapıldı. Yeni başvuru formu sayesinde kısa sürede elektronik ortamda başvuru yapılmakta, vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelip başvuru yapma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.e-Devlet Kapısı kullanılarak gerçekleştirilen başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yeni devreye alınan adli sicil bilgi sistemi üzerinden başvuruları inceleyecek olan komisyon hakimlerine iletiliyor. Yapılan başvurular hakimler tarafından yapılan ilk incelemeden sonra başvuru hakkında karar veriliyor.