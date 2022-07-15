





E-devlet'ten 4A-4B-4C emeklilik başvurusu yapılır mı, nasıl yapılır?







e-Devlet emeklilik dilekçesi talep formu ve başvuru sorgulama

Emeklilik tahsis ve talep formu ne demek?

Hemen hemen tüm resmi işlemlerin gerçekleştirildiği e-Devlet Kapısı'ndan 4A-4B-4C emeklilik işlemleri de takip ediliyor. Eemkli olmak için talebini e-Devlet'ten yapmak isteyen vatandaşlar, talebin nasıl ve ne şekilde verileceğini araştırıyorlar.Emekli olmak için yapılacak olan başvuruyu e-Devlet'ten yapmak isteyenler ilk olarak e-devlet sistemine kimlik numaraları ve kendilerine özel şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme girildikten sonra ekranda çıkan arama kısmına “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” ifadeleri yazıldıktan sonra emeklilik başvuru ekranı açılması sağlanır.Ekrana yansıyan ilk sonuca tıklayarak, orada belirtilen adımları dolduran vatandaşlar işlemlerini ilgili adımları takip ederek tamamlayabilirler.E-devlet Kapısı'ndan daha önceden emekli olmak için başvuru yapmış olan kişiler ise sisteme giriş yaptıktan sınra açıklan ekranın arama "Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip" sayfasını açmaları gerekiyor. Burada kişinin emekilik başvuru durumları kolay bir şekilde karşılarına çıkabiliyor. Açılan sayfada kişilerin emeklilik başvurularını yaptıktan sonraki süreçte son durumun detayları kontrol edilebiliyor.Emeklilik tahsis formunun anlamı sigortalı olan bir kişinin hayatını kaybetmesi durumunda hak sahiplerinin kendilerinden maaş, evlilik ve cenaze yardımı gibi desteklerden faydalanabilmeleri için yapılacak olan başvuru sırasında teslim etmeleri gereken formdur. Bu forma, hayatını kaybeden emelinin bazı bilgileri yer alır. Bu bilgiler ise T.C. kimlik numarası, ad ve soy ad, sigorta sicil numarası ve vefat edenin kişinin emeklilik tahsis numarasıdır.