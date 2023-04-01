e-Devlet'ten 5 dakikada başvuran 10 dakika sonra 1250 TL yardım alacak! Bayram öncesi kallavi destek açıklandı







İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 1.250 TL'YE KADAR YARDIM







İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Devlet, vatandaşların zorlu ekonomik koşullarından kurtulmalarına yardımcı olmak için desteklerini sürdürüyor. Sadece 3 dakika süren başvuru işlemi sayesinde, ATM'den 5 dakika içinde 1.250 TL'ye kadar destek almak mümkün. Vatandaşların cüzdanlarında biraz olsun rahatlama sağlayacak olan bu yardım, kimlerin başvurabileceği ve başvuru şartları hakkında merak uyandırmaktadır.Dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahiplerine birçok yardım yapılmaktadır. Kira, doğalgaz, elektrik faturası gibi 40'tan fazla yardımın vatandaşlara ulaştırıldığı bilinmektedir. Aile destek programı da bu yardımlar arasında yer alır. Bu program kapsamında 2022 yılında 450 TL ila 650 TL arasında ödeme yapılmaktaydı. Ancak, 2023 yılı itibariyle 850 TL ila 1.250 TL arasında ödeme yapılması planlanmaktadır. Peki, aile destek programından faydalanmak için hangi şartlar gerekmektedir?Aile Destek Programı'ndan faydalanmak isteyen kişilerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında en önemlisi, hane içerisindeki kişi sayısına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri oranında olmasıdır. Ayrıca başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olmaması, mavi kart sahibi olması veya yerleşim adresinin yurt dışında olması gerekiyor. Ancak hane içerisinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan vatandaşlar başvuru yapamazlar. Başvuru koşullarına uygun olan kişiler, Aile Destek Programı'ndan faydalanarak cüzdanlarının rahatlamasına ve hayatlarının kolaylaşmasına katkı sağlayabilirler.E-devlet üzerinden yapacağınız başvuruda, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Öncelikle, T.C. kimliğiniz ve şifrenizle e-devlet sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Ardından arama kısmına "Sosyal ve Ekonomik Destek Başvuru" yazarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Başvuru formunu doldururken ise en önemli husus bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesidir. Bu nedenle, başvuru formunu dikkatlice okuyarak gerekli bilgileri tam ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. SSK emeklileri, BAĞ-KUR emeklileri ve Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri, verilen yardımlardan kolaylıkla faydalanabilirler. Başvuru işlemi sadece 3 dakika sürer ve onaylandıktan sonra yardım tutarı hemen hesaplara yatırılır ve çekilebilir hale gelir. Ayrıca, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri de bu yardımlardan faydalanabilirler.