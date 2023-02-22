Finans
22 Şubat 2023 - 09:45

e-Devlet'ten başvuran 60.000 TL karşılıksız para alacak! Listede adı olanlara ekran açıldı

Bakanlık, Afetzede Barınma Desteği için E-devlet sorgulama ekranının faaliyete geçtiğini açıkladı. 'AFAD Afetzede Başvuru Ekranı' günümüzde en fazla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Devlet Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin yaralarını sarabilmek için dört bir yandan seferber olmuş durumda. Bu kapsamda depremzede ev sahiplerine aylık 5.000 TL, kiracılara da aylık 2.000 TL barınma desteği sağlanacak. Detaylar haberimizde...

Finans
22 Şubat 2023 - 09:45
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e-Devlet'ten başvuran 60.000 TL karşılıksız para alacak! Listede adı olanlara ekran açıldı


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hasarlı olarak nitelendirilen ev sahipleri ya da kiracılar için E-devlet sistemi üzerinden barınma desteği başvuru ekranı açıldı. 10.000 TL destek ödemesinden sonra devlet bu sefer de barınma desteğinin sağlanması için düğmeye bastı.

EV SAHİBİ 5.000 TL, KİRACILAR 2.000 TL BARINMA YARDIMI ALACAK

Afet bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu hasarlı olarak nitelendirilen ev sahibi ya da kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları E-devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı.

AFETZEDE BAŞVURU EKRANI

AFAD TARAFINDAN NAKDİ OLARAK KARŞILIKSIZ VERİLECEK



Depremzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakit olacak şekilde karşılıksız barınma desteği sunulacak.

YILLIK BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ 60 BİN LİRAYI BULACAK

Sırasıyla taşınma ve kira yardımında bulunulacak. Bir yıl için toplam ödenecek barınma yardımı ev sahipleri için 60.000 TL, kiracılar için ise 24.000 TL olacaktır.

APARTMAN GÖREVLİLERİ DE BARINMA YARDIMI ALACAK

Barınma desteğinden yararlanılması için banka hesabı açılması ve kira kontratının mevcut olması zorunluluğu yoktur. Apartman görevlilerine de mesleklerini resmi bir şekilde belgelemesi koşuluyla 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma yardımı ödemesi sağlanacak.

devlet desteği

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Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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