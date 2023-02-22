e-Devlet'ten başvuran 60.000 TL karşılıksız para alacak! Listede adı olanlara ekran açıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hasarlı olarak nitelendirilen ev sahipleri ya da kiracılar için E-devlet sistemi üzerinden barınma desteği başvuru ekranı açıldı. 10.000 TL destek ödemesinden sonra devlet bu sefer de barınma desteğinin sağlanması için düğmeye bastı.
EV SAHİBİ 5.000 TL, KİRACILAR 2.000 TL BARINMA YARDIMI ALACAKAfet bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu hasarlı olarak nitelendirilen ev sahibi ya da kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları E-devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı.
AFAD TARAFINDAN NAKDİ OLARAK KARŞILIKSIZ VERİLECEK
Depremzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakit olacak şekilde karşılıksız barınma desteği sunulacak.