Finans
24 Ekim 2022 - 02:13

E-Devlet'ten başvuran kiracılara 2000 TL ödenecek! Başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kirada oturan vatandaşlara 900 lira ila 2.500 lira arasında ödeme yapılacak. İşte başvuru şartları ve detaylar.

Finans
24 Ekim 2022 - 02:13
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E-Devlet'ten başvuran kiracılara 2000 TL ödenecek! Başvurular başladı
2022 yılının ilk aylarında dogalgaz fiyatlarında yapılan zam sonrasında devlet tarafından yeni bir karar alınmıştı. İlk ödemeleri gerçekleştirilen doğalgaz destek ödemeleri önümüzdeki yılda da devam edecek. Kiracıların öncelikli olarak kapsam dahilinde alındığı destek ödemelerinin ilk aşamasına 330 bin haneye, 114.2 milyon lira ödeme yapıldı. Kış aylarına yaklaşırken destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, dogalgaz destek ödemelerinin ne zaman başlayacağını ve başvuru koşullarını araştırıyor.

Doğalgaz yardımı başvuruları başladı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğalgaz yardımı ile ihtiyaç sahibi ailelerin fatura bedelleri karşılanıyor. Bu ailelere 900 lira ila 2 bin 500 lira arasında değişen tutarlarda yapılan ödemelerin ilk etabı mart ve nisan aylarında gerçekleştirildi. Kış soğuklarının başlamasıyla beraber doğalgaz destek ödemeleri yeniden gündeme geldi.

2023 yılında başlayacak ödemeler için başvuru süresi 5 Eylül itibarıyla başladı. Başvuru şartlarını taşıyan ihtiyaç sahipleri, yine mart ve nisan aylarında 900 lira ila 2 bin 500 lira arasında ödeme alacaklar. 

Doğalgaz yardımı

E-devlet'ten başvuru yapanlara 2.500 TL ödeniyor 

5 eylülde başlayan başvuru sürecine vatandaşlardan yoğun talep geldi. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor ve ayni haneden yalnızca bir kişinin başvurusu dikkate alınıyor. 

Doğalgaz destek ödemelerine başvuru yapmak isteyen kişiler, e-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki "Sosyal Yardım Başvurusu " bölümüne girecekler. Burada aylık gelir, hane bilgileri ile abonelik numaralarını ibraz ettikten sonra başvuruları tamamlanmış olacak. 

Bakanlık, başvuruları kısa süre içerisinde sonuçlandırıyor. Başvurusu onaylanan kişiler, adlarına açılan hesaplar aracılığı ile PTT şubelerine giderek 900 lira ila 2 bin 500 lira arasındaki ödemelerini alabilecekler.

Doğalgaz yardımı

Kronik hastalığı olanlara ek ödeme

Sağlık sorunu nedeniyle cihaza bağlı yaşayanlar ve rahatsızlıklarına hastaneden aldıkları raporla belgeleyebilenler için ise bakanlık tarafından ek ödeme yapılacak. Söz konusu raporu başvuru esnasında sisteme yükleyenler, yardım parasına ek olarak yüzde 5 ödeme alacaklar.

Ayrıca başvurusu olumsuz değerlendirilen kişilerin başvuru tarihinden 15 gün sonra yeniden başvurma hakları da bulunuyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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