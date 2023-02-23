E-Devlet’ten başvurular başladı! Acele edip başvuran kiracılara tam 24 bin TL destek! Sadece başvuru yapmak yetiyor... E-devlet başvuru ekranı açıldı







DEPREMZEDE VATANDAŞLARA KİRA DESTEĞİ







6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 10 ilde yaşayan ve evlerini kaybeden vatandaşlar için kira desteği verilecek. Peki kira destek başvuruları nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 10 il derinden sarsılmış ve bölgede OHAL ilan edilmişti. Deprem sonrasında devlet tarafından depremzede vatandaşlara verilecek kira destekleri belli oldu. Deprem bölgesinde kiracı olarak yaşayan ve farklı bir şehre taşınan vatandaşlar için 12 ay boyunca 2 bin TL kira desteği verilecek.Kira desteği bölgede ev sahibi olarak yaşayan vatandaşlara 5 bin TL olarak sağlanacak. Kira desteklerine başvurular e-Devlet sistemi üzerinden AFAD seçeneğinden depremzede kaydı oluşturularak yapılacak. Toplam 12 ay boyunca kiracı depremzedelere 24 bin TL kira desteği verilmiş olacak. Aynı zamanda bölgeden taşınacak vatandaşlara 15 bin TL taşınma desteği de verilecek.