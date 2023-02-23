Finans
23 Şubat 2023 - 00:45

E-Devlet'ten başvurular başladı! Acele edip başvuran kiracılara tam 24 bin TL destek! Sadece başvuru yapmak yetiyor... E-devlet başvuru ekranı açıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında evini kaybeden depremzede vatandaşlar için devlet tarafından verilecek kira yardım desteği netleşti. Peki başvurular nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
23 Şubat 2023 - 00:45
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E-Devlet’ten başvurular başladı! Acele edip başvuran kiracılara tam 24 bin TL destek! Sadece başvuru yapmak yetiyor... E-devlet başvuru ekranı açıldı


6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 10 ilde yaşayan ve evlerini kaybeden vatandaşlar için kira desteği verilecek. Peki kira destek başvuruları nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARA KİRA DESTEĞİ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 10 il derinden sarsılmış ve bölgede OHAL ilan edilmişti. Deprem sonrasında devlet tarafından depremzede vatandaşlara verilecek kira destekleri belli oldu. Deprem bölgesinde kiracı olarak yaşayan ve farklı bir şehre taşınan vatandaşlar için 12 ay boyunca 2 bin TL kira desteği verilecek.



Depremzede Vatandaşlar İçin Nakit Desteği

 Kira desteği bölgede ev sahibi olarak yaşayan vatandaşlara 5 bin TL olarak sağlanacak. Kira desteklerine başvurular e-Devlet sistemi üzerinden AFAD seçeneğinden depremzede kaydı oluşturularak yapılacak. Toplam 12 ay boyunca kiracı depremzedelere 24 bin TL kira desteği verilmiş olacak. Aynı zamanda bölgeden taşınacak vatandaşlara 15 bin TL taşınma desteği de verilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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