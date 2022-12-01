EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 23:11

e-Devlet'ten başvuruluyor! Onay alırsa 2500 TL hesapta: Her ay verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım ödemeleri yapılıyor. Doğalgaz desteği ile milyonlarca kişiye aylık 900-2500 TL arası ödeme yapılacak.

EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 23:11
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e-Devlet'ten başvuruluyor! Onay alırsa 2500 TL hesapta: Her ay verilecek!


Kış mevsiminin gelmesiyle beraber doğal gaz faturaları da yüksek gelmeye başladı. Vatandaşlar kış boyunca yüksek faturalarla nasıl mücadele edeceklerini düşünürken beklenen destek devletten geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından faturasını alıp PTT’ye giden kişilere 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu ödemeden almak isteyenler için bazı detaylar paylaşıldı.

Doğal gaz faturalarına devlet desteği!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kış ayları boyunca ihtiyaç sahibi ailelere doğal gaz desteği verilecek. Vatandaşların kışı rahat geçirmeleri için 900 TL ila 2500 TL arasında nakit ödeme yapılıyor. Bu ödemeden yararlanabilmek için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından değerlendirildikten sonra olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılıyor. Başvurusu olumlu sonuç alanlar ödemelerini PTT şubelerinden ve ATM’lerden alabilecekler.

e-Devlet’ten hemen başvuru yapılıyor



Doğal gaz desteğinden faydalanmak isteyenler için e-Devlet’te başvuru sayfası açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Başvuru Hizmet sayfasına giriş yaptıktan sonra başvuru formunda belirtilen bölgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduracaklar. Burada aylık gelir bilgisi, fatura abonelik numaraları, hanede yaşayan diğer kişiler gibi bilgiler talep ediliyor.

Başvurular sonrasında olumlu sonuç alan vatandaşlar, ödemelerini PTT kartı ile alabilecekler. Başvuru sonucunda doğal gaz desteği almaya hak kazanan kişiler, PTT şubelerindeki görevlilere doğal gaz faturalarını ibraz ettikten sonra ödemelerini alabilecekler.

Doğal gaz desteği başvuru şartları neler?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak için vatandaşların şu şartları taşıyor olması gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak,

e-Devlet üzerinden başvuru yapılması,

Doğal gaz sağlanan ilçe ya da beldede ikamet ediliyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

Faturanın mesken abone grubuna ait olması,

Hakkında SYD Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi.

Bu şartları taşıyan kişilere aylık 900 TL ila 2500 TL arasında doğalgaz desteği verilmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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