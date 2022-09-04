E-Devlet'ten hayat sigortası parası alınır mı? E-Devlet'ten hayat sigortası parası alma yolları!







Hayat Sigortası







Hayat Sigortası Ne İşimize Yarar?

Hayat Sigortaları Hangi Teminatları Kapsıyor?

E-Devletten Hayat Sigortası Parası Sorgulama

E-Devletten Hayat Sigortası İptali Yapılır Mı?

E-Devletten Hayat Sigortası Parası Almak Mümkün Mü?

E-Devlet Üzerinden Hayat Sigortası Tazminatı Alınır Mı?

Hayat Sigortası Parası Hesaplama

Sigorta Şirketi Hayat Sigortası Paramı Vermiyor, Ne Yapmalıyım?

E-Devlet üzerinden hayat sigortası parası sorgulaması yapılabilir ve bu ödeme geri alınabilir. Fakat bu yapılan bu sorgunun ardından çıkan para miktarının ödemesiyle E-Devlet sistemi ilgilenmemektedir. E-Devlet sistemi kişinin yalnızca üzerine kayıtlı olan sigorta bilgileri, borçları, poliçe içerikleri ve tazminat gibi bilgilerin gösterilmesinde yardımcı olmaktadır. Bunların dışında herhangi bir işlem yapmak mümkün değildir. Bir zamanlar internet üzerinde çığ gibi büyüyen yanlış bir bilgiden dolayı pek çok vatandaş krediçekerken yapılan hayat sigortası parasını E-Devlet sistemi üzerinden iptal edebileceklerini veya parayı çekebileceklerini düşünmekteydi. Fakat böyle bir uygulamanın gerçekliği mümkün değildir.Hayat sigortası, Türkiye’de uygulanmakta olan en eski sigorta türlerinden birisi olarak devamlılığını sürdürüyor. Birden bire gelişen olaylar doğrultusunda sigorta dedilen kişiye veya mirasçılarına maddi destek sağlamak üzere düzenlenmekte olan bir poliçe türü olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde çoğunlukla bankalarda kullanılan kredilerden dolayı bilinirliği artışa geçen hayat sigortası poliçeleri, geniş teminat kapsamına sahip olmalarına rağmen bireysel emeklilik ya da sağlık sigortası kapsamına girmiyor. Bir tür birikim sigortası olarak kayda geçen hayat poliçeleri; vefat, geçici iş kaybı, sakatlık, kaza ve hastalıklar nedeniyle oluşabilen maddi kayıpları telafi etmek üzere kurgulanmıştır. Ayrıca eğer poliçe düzenlenirken belirtildiyse sözleşme süresinin dolmasıyla toplu ödeme de alınabilen bir yatırım aracıdır. Hayat sigortaları, sigorta şirketlerince belirlenmekte olan prim karşılığında düzenlenmektedir. Bu düzenlemeyle birlikte poliçenin sözleşmesinin süresi bitene kadar gerçekleşmesi öngörülen pek çok risk, teminat kapsamındadır.Hayat sigortasının kullanım amacının herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalındığında sigorta yaptıran kişi ve kişilerin maddi olarak güvence altına alınması durumudur. Herhangi bir şekilde ölüm, kaza, işsiz kalma, hastalık vb. durumlarda yaşanması muhtemel olan maddi kayıplar bu sigorta tarafından güvence altına alınmaktadır. Bununla beraber hayatın kişilere yaşattığı olumsuz durumlardan onların korunmasına yardımcı olmaktadır.Hayat sigortalarının bankalar tarafından yapılması durumunda kapsamış olduğu teminatlar ise: • Kaza, hastalık, sakatlık gibi durumlarda oluşan iş kaybı nedeniyle oluşacak maddi zararların telafi edilmesi • Kaza, hastalık veya doğal yollar ile kişi vefat ettiğinde mirasçılarına yapılacak toplu ödeme • İstem dışı işsizlik durumunda kredi, kredi kartı, fatura gibi borçların karşılanması • Kaza ve hastalıklar nedeniyle oluşabilecek tıbbi giderlerin karşılanması • Hayati tehlikesi yüksek olan hastalıkların teşhis ve tedavi süreçlerindeki masrafların karşılanması • Kaza, hastalık, iş kaybı gibi durumlarda gündelik tazminat ödenmesi • Poliçede belirtilen süre sonunda olası risklerin gerçekleşmemesi durumunda oluşturulan birikimlerin toplu ödeme olarak alınması.E-Devlet üzerinden hayat sigortası sorgulaması yapmak isteyen kişilerin öncelikle bir e-Devlet şifresi ve üyeliğine ihtiyacı vardır. Bunu karşılayan kişi ve kişiler gerekli bilgilerini sistem üzerinde doldurarak e-Devlet üzerinden hayat sigortalarının olup olmadığını ve bununla beraber hayat sigortası paralarının ne kadar olduğunu sorgulayabilirler. Bunun için e-Devlet sistemindeki arama motorundan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin “Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama” bölümüne girilmelidir. Bu sayfaya girildiğinde sistem otomatik olarak kişinin üzerine olan tüm sigorta işlemlerinin bilgilerini raporlamaktadır.E-Devlet’ten hayat sigortası iptali yapılamamaktadır. Ancak e-Devlet üzerinden yapılan bir sigorta şikâyet edilerek sigortanın durdurulması talep edilebiliyor. Bunun için e-Devlet “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikâyet Başvuru ve Takibi” sayfasından şikâyet ve sigortanın iptali talep edilebilir. Bu talep gönderildiğinde şikâyet SEDDK ve sigorta şirketine iletiliyor. Ancak şikâyet ulaşır ulaşmaz, sigorta iptal edilip primlerin geri ödemesi yapılmıyor. Öncelikle bir inceleme süresi ve sigorta şirketinin itiraz süreci yaşanıyor. Eğer uygun görülürse süreç sonunda sigorta iptali ve prim geri ödemesi yapılıyor. Bunların dışında hayat sigortasının iptal edilmesi için sigortanın yapıldığı sigorta şirketine fiziki müracaat yapılabilir. Sigortanın iptal edilmesi için gerekli bir şekilde dilekçe yazılıp verilmesi gereklidir. Eğer kredi çekmek için yapılan bir hayat sigortası var ise kişiler cayma haklarını kullanabilirler. Fakat bu sigorta iptalinde herkesin bilmesi gereken en önemli şey ise kişinin vefat durumudur. Eğer hayat sigortası bulunan kişi ölürse, onun mirasçıları bu borcu ödemekle yükümlü değildir. Sigorta bu borcu ödemeyi taahhüt etmektedir. Fakat iptal edilip primleri geri alındığı zaman mirasçılar bu borcu ödemek zorundadır. Bunun yanı sıra cayma hakkı kullanmayı tercih eden kişiler herhangi bir sigorta şirketi ile yapılan anlaşmada koyulan yükümlüklerden daha ağır koşullar sunamaz.E-Devlet üzerinden hayat sigortası parasının alınması mümkün değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi sigorta paralarını çekmek isteyen kişi ve kişilerin kredi çektikleri bankalara ya da anlaşma yapılan sigorta şirketlerine fiziki müracaat yapmaları gereklidir.E-Devlet aracılığıyla hayat sigortası tazminatı almak mümkün değildir. Sistem aracılığıyla sadece sigorta poliçelerinin bitiş zamanları, tazminat hakkının miktarının ne kadar olduğu vb. durumların öğrenilmesi mümkündür. Eğer bunlarla ilgili herhangi bir problem veyahut şikayet var ise bu sistem üzerinden bunları belirtmek mümkündür. hayat sigortası parasını almak isteyen vatandaşların izlemeleri gereken yol ise: • Hayat sigortasının yapıldığı bankaya başvuruda bulunması gerekiyor. • Bu başvuru sırasında bankadan hayat sigortasının tazminatının istendiğine yönelik dilekçe verilmesi gerekiyor. • Bankanın bu dilekçeyi reddetmesi durumunda başvuru yapan kişinin Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunması gerekiyor. • Tüketici Hakem Heyeti yaşanılan şehrin kaymakamlık binasındadır. • Tüketici Hakem Heyetleri sigorta primlerinin geri alınması için bakılacak davaları yılın belirli bir süresinde kabul etmekte ve davaları incelemektedir. • Bu başvuru süreçlerini kaçırmamak için Resmi Gazete’de açıklanan tarihler takip edilmeli ve o zaman aralığında kaymakamlıktan başvurunun yapılması gerekiyor.Hayat sigortası parasının ne kadar olduğunun sabit bir miktarı yoktur bu paranın hesaplanması yapılan sigortanın türüne ve kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Hayat sigortası için biriktirilen prim ödemeleri ve biriken para durumuna göre kişiye ye da mirasçısına bu ödeme hesaplanarak verilmektedir. Sigortaya ilişkin ödenen primlerin enflasyondan etkilenmemesinin sigorta şirketleri tarafından garanti altına alındığı aşikardır. Bunun için hazırlanan poliçeye göre faiz işlemi uygulanmaktadır. Eğer hayat sigortası süresince iş kaybı, hastalık, kaza gibi olumsuz nedenlerle sigorta kesintiye uğramışsa ücretin tamamı ve yapılan anlaşma faizine göre ödeme, sözleşme bitiminin ardından yapılmaktadır. Eğer kesintiler yaşanmışsa veya prim ödemesi dondurulmuşsa bu kısımlar kesilerek ödeme yapılmaktadır.Hayat sigortası için belirlenen ödemelerin yapılmadığı durumlarda yaşanıyor. Sigorta şirketlerinin ödeme yapmayı reddettiği durumlarda haklı gerekçelerinin olup olmadığı detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Bunun için sigorta yapımı esnasında imzalanan poliçe dikkatlice okunmalıdır. Sözleşmede yer alan her türlü karar ve kapsam sigorta sonunda da geçerlidir. Eğer hayat sigortası yaptıran kişi geri ödeme alamıyorsa, bulunduğu şehirdeki kaymakamlıklarda yer alan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunmalıdır. Tüketici Hakem Heyetleri bu tip davalarda sigorta şirketinin ve sigortalının davasını inceleyerek çoğunlukla sigortalının lehine olacak şekilde davaları yürütmektedir. Bunların yanı sıra hayat sigortası paralarını almakta zorluk yaşayan vatandaşlar, E-Devlet sistemi aracılığıyla şikayetlerini bildirebilirler. E-Devlet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sayfasına girildiğinde yaşanan sıkıntılarla ilgili iletişime geçilebilmektedir. E-Devlet kullanmayan ya da kullanmak istemeyen vatandaşlar, https://www.sbm.org.tr linki üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile iletişime geçerek problemlerini çözebilirler.