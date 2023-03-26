e-Devlet'ten hemen bakın! 10.000 TL yardım parası alacak kişilerden olabilirsiniz: Şartlar sıralandı, kesenin ağzı açıldı!







DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN 10 BİN TL DESTEK







Deprem felaketinden 13.5 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği biliniyordu. Deprem felaketi sonrasında evini kaybeden vatandaşlar için yapılacak 10 bin TL ödeme detayları da netleşmeye başladı. Peki 10 bin TL ödeme için başvuru yapılacak mı? Kimler yararlanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.AFAD tarafından bildirilen haberlere göre deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara 10 bin TL destek ödemesi yapılacak. Ödemeler kişi başı değil hane başı olarak düzenlenecek.AFAD tarafından yapılan açıklama kapsamında evlerde yapılan hasar tespit çalışmaları bittikten sonra hak sahiplerinin hesaplarına ödemeler yatırılıyor. AFAD 10 bin TL hane başı destek ödemelerini yaparken ödemelerin yatıp yatmaması ile ilgili sorgulamalar e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşların ödemeleri banka hesaplarına yatırılıyor. Ziraat Bankası müşterisi olmayanlar ise şubeye kimlikleri ile giderek 10 bin TL ödemelerini alabiliyor.