e-Devlet'ten hemen başvurunuzu yapın! 1 yıl boyunca 1900 TL hesaplara yatacak: O kişiler en şanslısı!













2022'de olduğu gibi 2023'te de devlet vatandaşa ödeme yapacak. Bildiğiniz gibi 40'tan fazla yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yardımlar arasında yer alan ve ihtiyacı olan doğru kişiye ulaşmak için her ay düzenli bir şekilde hesaplara yatırılan bu yardımın şartları araştırılmaya başlandı.Destek isteyen vatandaşların çocukları varsa ödeme ayda 1900 Türk Lirasını buluyor. Peki nedir, nasıl başvurulur? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımların çoğu bir defaya mahsus olmakla birlikte bu yardım bir yıl süreyle verilmektedir. Başvuru ile bağlantılı olarak aile yardımı ve çocuk yardımı bir yıl süreyle ödenir. Bakanlığın açıklamasına göre aile destek ödemesi isteyen vatandaşlar çocuğu varsa çocuk bileşen yardımı alabilecek. Kişinin gelirine göre 850 - 1250 Türk Lirası arasında değişen aile yardımına ek olarak 350 - 650 Türk Lirası arasında da çocuk yardımı ödenmektedir. Bu yardımdan kimler yararlanacak? e-devlet üzerinden sunulan ödeneklerden biri olan aile yardımı programına başvurarak 1900 Türk Lirasına kadar maaş alınabilmektedir. Bu T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle E-devlet portalına giriş yapın. Daha sonra arama alanına "Aile Destek Programı" yazarak formu doğru bir şekilde doldurunuz. Aile yardımı sayesinde 850-1250 Türk Lirası arasında bir ödeme almak mümkündür; Çocuk bileşeni ile de 350-650 Türk Lirası arasında bir ödeme alacaksınız.