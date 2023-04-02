Finans
02 Nisan 2023 - 18:30

e-Devlet'ten hemen başvurunuzu yapın! 1 yıl boyunca 1900 TL hesaplara yatacak: O kişiler en şanslısı!

Devletin verdiği destek vatandaşı rahatlatıyor. 12 ay süresince hesaplara yatırılan 1900 Türk Lirası yardımının şartlarının neler olduğu merak içerisinde araştırılmaya başlamış durumda. E-devlet yolu üzerinden kolayca başvuru yapıp onaylandıktan sonra PTT'den kolayca yardım alabilirsiniz! Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
02 Nisan 2023 - 18:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
e-Devlet'ten hemen başvurunuzu yapın! 1 yıl boyunca 1900 TL hesaplara yatacak: O kişiler en şanslısı!
TAKİP ETTAKİP ET


2022'de olduğu gibi 2023'te de devlet vatandaşa ödeme yapacak. Bildiğiniz gibi 40'tan fazla yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yardımlar arasında yer alan ve ihtiyacı olan doğru kişiye ulaşmak için her ay düzenli bir şekilde hesaplara yatırılan bu yardımın şartları araştırılmaya başlandı.

devlet yardımı



Destek isteyen vatandaşların çocukları varsa ödeme ayda 1900 Türk Lirasını buluyor. Peki nedir, nasıl başvurulur? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımların çoğu bir defaya mahsus olmakla birlikte bu yardım bir yıl süreyle verilmektedir. Başvuru ile bağlantılı olarak aile yardımı ve çocuk yardımı bir yıl süreyle ödenir.

Bakanlığın açıklamasına göre aile destek ödemesi isteyen vatandaşlar çocuğu varsa çocuk bileşen yardımı alabilecek. Kişinin gelirine göre 850 - 1250 Türk Lirası arasında değişen aile yardımına ek olarak 350 - 650 Türk Lirası arasında da çocuk yardımı ödenmektedir. Bu yardımdan kimler yararlanacak?

e-devlet üzerinden sunulan ödeneklerden biri olan aile yardımı programına başvurarak 1900 Türk Lirasına kadar maaş alınabilmektedir. Bu T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle E-devlet portalına giriş yapın. Daha sonra arama alanına "Aile Destek Programı" yazarak formu doğru bir şekilde doldurunuz.

Aile yardımı sayesinde 850-1250 Türk Lirası arasında bir ödeme almak mümkündür; Çocuk bileşeni ile de 350-650 Türk Lirası arasında bir ödeme alacaksınız.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ