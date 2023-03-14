e-Devlet'ten hemen form doldurana 3.038 TL devlet yardımı! Ay sonunu getiremeyenler acele edin!







SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, e devlet üzerinden sosyal yardım programlarına başvuruda bulunabileceği bilgisini verdi. Aylık artışların devam etmesiyle beraber Mart ayında ödeme alınacağı bilgisi verildi. Başvuru yapanların belirlenen şartlara uygunluğu kontrol edilirken ödemeler hesaplara geçirilecek.Sosyal yardımlar vatandaşların daha rahat şekilde hayat sürmesi için önemli konulardan olurken vatandaşların bu ödemelerden faydalanabilmesi için hak sahibi olması gerekir. Dar gelirli vatandaşların büyük kesimi bu sosyal yardımlardan faydalanırken eğitim yardımları engelli maaşları evde bakım paraları ve daha birçok konu hakkında yapılan ödemeler sahibini bulmaya başladı.Engelli vatandaşların da yararlanabileceği sosyal destekler engelli yüzdesine bakılarak aylık oranla ödeme yapılıyor. Engelli durumu yüzde 49-60 arasında olanlara 1594 TL, yüzde 70 ve üzeri olanlara ise 2392 TL ödeme yapılıyor. 2023 senesinde gelen zamlarla beraber evde bakım maaşları 4.336 TL olurken sosyal ekonomik destek paketleri ise 3.038 TL olarak güncellendi.