Finans
14 Mart 2023 - 23:30

e-Devlet'ten hemen form doldurana 3.038 TL devlet yardımı! Ay sonunu getiremeyenler acele edin!

E devletten başvuru yapan herkese anında 3.038 TL verileceği duyuruldu. Devlet dar gelirli vatandaşlara sosyal destek kapsamı içerisinde çok sayıda ödeme gerçekleştirirken 2023 yılında yapılan ödemelerde artış yapıldığı belirtildi. İşte elini çabuk tutan herkes bu ödemeden faydalanabilecek.

Finans
14 Mart 2023 - 23:30
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e-Devlet'ten hemen form doldurana 3.038 TL devlet yardımı! Ay sonunu getiremeyenler acele edin!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, e devlet üzerinden sosyal yardım programlarına başvuruda bulunabileceği bilgisini verdi. Aylık artışların devam etmesiyle beraber Mart ayında ödeme alınacağı bilgisi verildi. Başvuru yapanların belirlenen şartlara uygunluğu kontrol edilirken ödemeler hesaplara geçirilecek.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM

Sosyal yardımlar vatandaşların daha rahat şekilde hayat sürmesi için önemli konulardan olurken vatandaşların bu ödemelerden faydalanabilmesi için hak sahibi olması gerekir. Dar gelirli vatandaşların büyük kesimi bu sosyal yardımlardan faydalanırken eğitim yardımları engelli maaşları evde bakım paraları ve daha birçok konu hakkında yapılan ödemeler sahibini bulmaya başladı.



e devlet sosyal destek ödemesi

Engelli vatandaşların da yararlanabileceği sosyal destekler engelli yüzdesine bakılarak aylık oranla ödeme yapılıyor. Engelli durumu yüzde 49-60 arasında olanlara 1594 TL, yüzde 70 ve üzeri olanlara ise 2392 TL ödeme yapılıyor. 2023 senesinde gelen zamlarla beraber evde bakım maaşları 4.336 TL olurken sosyal ekonomik destek paketleri ise 3.038 TL olarak güncellendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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