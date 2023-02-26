e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Tablo yenilendi







YENİLENMİŞ FAY HATTI YAYIMLANDI







Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında ülkedeki insanlar fay hatları ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki deprem riski olup olmadığı nasıl öğrenilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında insanlar yaşadıkları bölgelerin risk altında olup olmadığını sorgulamaya başladı. Deprem felaketi sonrasında yenilenen fay hattı haritası AFAD tarafından paylaşıldı. AFAD tarafından yapılan harita sonrasında MTA tarafından da Yenilenmiş Diri Fay Hattı Haritası insanlarla paylaşıldı. MTA Tarafından yapılan harita 2013 senesinde yayımlanmış ve son deprem felaketi sonrasında yenilenmişti. MTA tarafından yapılan fay hattı haritasında riskli olan yerler mahalle mahalle olarak insanlarla paylaşılıyor. Yenilenen fay hatlarına göre 45 şehir ve 110 ilçe risk altında. Deprem riski olan şehirler şu şekilde belirlendi; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Erzincan, Denizli, Eskişehir, Hatay, Erzurum, Hakkari, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Kocaeli, Konya, Sakarya, Osmaniye olarak belirlendi. Diri ya da aktif fay olarak anılan fay hatları geçmiş dönemde deprem ortaya çıkaran faylara denmektedir. Yer kabuğunda oluşan belirli büyüklükteki kayma sonrasında ortaya çıkan levha ve levhacık arasındaki fay olarak bilinir. Fay hatları sadece geçmişte olan depremler dolayısıyla değil tarihi yapıları etkileme kapsamlarında da değerlendirilebilir.Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında yaşadıkları yerin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek isteyen kişiler e-Devlet sistemi üstünden arama kısmına Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması yazarak haritayı görüntüleyebiliyor. Riskli bölgeler birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece olarak üç kategoride inceleniyor. Birinci derece riskli şehirler; İzmir, Siirt, Balıkesir, Kırıkkale, Manisa, Osmaniye, Muğla, Hakkari, Aydın, Muş, Denizli, Bingöl, Isparta, Tunceli, Uşak, Erzincan, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya olarak belirlendi. İkinci derece riskli şehirler; Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum olarak belirlendi. Üçüncü derece riskli şehirler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı ilçeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir olarak belirlendi. Deprem konusunda en az riskli olan şehirler de deprem felaketi sonrasında yenilenen fay hatları ile en az risk taşıyan şehirler de belli oldu. Yenilenen fay hatlarına göre Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman en az riskli bölge olarak değerlendiriliyor.