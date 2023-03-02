Finans
02 Mart 2023 - 22:15

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Listede bu yıllardan biri varsa maaşlara 1300 TL zam yapılacak!

Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde! Mart ayında daha zam gelecek. 2001-2004-2008 yıllarında emekli olanlara 1.300 Türk Lirası ara zam verilecek. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
02 Mart 2023 - 22:15
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e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Listede bu yıllardan biri varsa maaşlara 1300 TL zam yapılacak!
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Emekli maaşı alıp da maaşının azlığından şikayetçi olan vatandaşlara müjde. 2000'den sonra emekli olanlara müjde. Uzun zamandır beklenen uzun mesafeli yolculuk nihayet Nisan ayında gelecek. Türkiye Emekliler Derneği son dakika intibak zammıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. 1.300 Türk Lirası ek zam o gün için maaşa yansıtılacaktır.

Milyonları aşkın vatandaş emekli maaşıyla geçinme derdinde. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli maaşlarında da zaten küçük olan bir dengesizlik var. Türkiye Emekliler Derneği daha önce 2000 yılından sonra emeklilerin gelir farkını kapatmak için hükümete yazı yazdığını açıklamıştı. Uyum artışı bekleyen Türkiye Emekliler Derneği son anda bu konuda çok önemli açıklamalarda bulundu. Son olarak, beklenen ayarlamayla ilgili bazı iyi haberler var. Mart ayından itibaren emekli maaşına 1.300 Türk Lirası zam yapılacak. Emekli maaşı zammı ile ilgilenenler haberimizden öğrenebilir...



emekliye ara zam

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, vatandaşın maaşından aradaki gelir farkını kaldırmak için uzun süredir çalışıyor. 2000'den önce ve sonra emekli oldu. 2000 yılından sonra emekli olanların iyi maaş alması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mektup yazan Ergün, bu konuda bir açıklama yaptı.

1.300 TÜRK LİRASI İNTİBAK ZAMMI GELİYOR

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olacakların makul bir gelir düzeyine ulaşabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ergün, 1.300 TL'lik maaş artışının gelir durumunu dengeleyeceğini ve hükümetin bu düzenlemeye destek vermesini beklediklerini söyledi. Yaklaşan seçimlere değinen Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Asgari ücrete zam, 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT yasası ile çok sayıda kişinin talebinin karşılandığını belirtti.

NİSAN AYINDA MAAŞ YENİDEN HESAPLANABİLİR

Türkiye Emekliler Derneği'nin dengeleme zammı talebine olumlu yanıt geliyor. Çünkü milletvekilliği seçimleri öncesinde hükümet bu yönde çok araştırma yapıyor. Emekli sayısının milyonlarla arttığı göz önüne alındığında, hükümetin bu talebi seçimden önce değerlendirmesi kaçınılmaz görünüyor. EYT Yönetmeliği Mart ayında yürürlüğe giriyor. Bundan sonra meclisin gündeminde yeni bir düzenleme çalışması yok. Borç yapılandırma çalışmaları devam etmekte olup kısa süre içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu nedenle uyum müzakerelerinin Mart ayında, emeklilik ödemelerinin ise Nisan ayında başlaması bekleniyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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