e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Listede bu yıllardan biri varsa maaşlara 1300 TL zam yapılacak!

Emekli maaşı alıp da maaşının azlığından şikayetçi olan vatandaşlara müjde. 2000'den sonra emekli olanlara müjde. Uzun zamandır beklenen uzun mesafeli yolculuk nihayet Nisan ayında gelecek. Türkiye Emekliler Derneği son dakika
intibak zammıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. 1.300 Türk Lirası ek zam o gün için maaşa yansıtılacaktır.
Milyonları aşkın vatandaş emekli maaşıyla geçinme derdinde. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli maaşlarında da zaten küçük olan bir dengesizlik var. Türkiye Emekliler Derneği daha önce 2000 yılından sonra emeklilerin gelir farkını kapatmak için hükümete yazı yazdığını açıklamıştı. Uyum artışı bekleyen Türkiye Emekliler Derneği son anda bu konuda çok önemli açıklamalarda bulundu. Son olarak, beklenen ayarlamayla ilgili bazı iyi haberler
var. Mart ayından itibaren emekli maaşına 1.300 Türk Lirası zam yapılacak. Emekli maaşı zammı ile ilgilenenler haberimizden öğrenebilir...
EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, vatandaşın maaşından aradaki gelir farkını kaldırmak için uzun süredir çalışıyor. 2000'den önce ve sonra emekli oldu. 2000 yılından sonra emekli olanların iyi maaş alması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mektup yazan Ergün, bu konuda bir açıklama yaptı.
1.300 TÜRK LİRASI İNTİBAK ZAMMI GELİYOR
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olacakların makul bir gelir düzeyine ulaşabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ergün, 1.300 TL'lik maaş artışının gelir durumunu dengeleyeceğini ve hükümetin bu düzenlemeye destek vermesini beklediklerini söyledi. Yaklaşan seçimlere değinen Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Asgari ücrete zam, 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT
yasası ile çok sayıda kişinin talebinin karşılandığını belirtti.
NİSAN AYINDA MAAŞ YENİDEN HESAPLANABİLİR
Türkiye Emekliler Derneği'nin dengeleme zammı talebine olumlu yanıt geliyor. Çünkü milletvekilliği seçimleri öncesinde hükümet bu yönde çok araştırma yapıyor. Emekli sayısının milyonlarla arttığı göz önüne alındığında, hükümetin bu talebi seçimden önce değerlendirmesi kaçınılmaz görünüyor. EYT Yönetmeliği Mart ayında yürürlüğe giriyor. Bundan sonra meclisin gündeminde yeni bir düzenleme çalışması yok. Borç yapılandırma çalışmaları devam etmekte olup kısa süre içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu nedenle uyum müzakerelerinin Mart ayında, emeklilik ödemelerinin ise Nisan ayında başlaması bekleniyor.