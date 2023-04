e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Prim gününüzde bu yazıyorsa aslında emekli olabilirsiniz: SGK'dan flaş SONDAKİKA kararı

EYT İÇİN SON DAKİKA







Mecliste Emeklilikte Yaşa Takılanlar( EYT) gündeme geldi. Bir çok kişiden açıklama geldi. Başvuruların yürürlüğe giriş yapmasının ardından olacağı belirtildi. Kurul toplandıktan sonra karar verilecek. Peki kurul ne zaman toplanacak? EYT yürürlüğe girecek mi? İşte detaylar haberimizde.AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 senesinden önce prim günü ve yılı dolmuş çalışanın emekli olabileceğini dile getirdi. Askerlik gibi kanuna uygun olan borçlanmalarla sigorta girişini öne alan çalışanlar da EYT'den faydalanabilecekler. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 7 Şubat tarihinde EYT'nin gündeme geleceğini belirtti. EYT'nin gündeme gelmesi ile beraber direkt olarak yasalaşmasını öngördüklerini belirttiler.Yürürlüğe girmesiyle bir arada başvurular yapılmaya başlanacaktır. 5 adımda yasalaşacak EYT şu şekilde:-Kanun teklifi metini yazıldı. -Meclisin Plan Bütçe Komisyonu görüşmektedir. -7 Şubat Salı tarihinde TBMM Kurulunda gündeme gelecek ve oylanacaktır. -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacaktır. -Onayı durumunda yayınlanacak ve yürürlüğe girecektir. Yaş takıntısının kaldırılması talebinin ardından EYT'de prim gün sayısı ve çalışma süresini dolduran çalışanlar emekli olabilecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin yürürlüğe girmesi dahilinde 1 Mart tarihinde ilk maaş alınabileceğini öngördü. EYT de 3600 prim günü kapsamında sayılmamaktadır. 15 yıl ve 3600 günü dolduran çalışan emekli olabilecek. Kadın çalışanlarında yaş 58, erkek çalışanlarda 60 olduğu belirtildi. Prim gün sayısı 5000-5975 gün arasındadır. Tüm emekli olanlar 5 puan indiriminden faydalanamayacaklar. EYT'li olanlar 5 puan indiriminden yararlanabilecekler. İşten çıkanlar başka iş yerine girmemek şartıyla 10 gün içinde tekrardan işe girmeleri gerekecektir. EYT'li olanlar SSK'lı ise 506 sayılı kanunun 81.maddesinin birinci fıkrasında emekli olabileceklerdir. Erkeklerde 24 Kasım 1980 tarihine kadar sigorta girişi olan çalışanlar, kadınlarda 24 Mayıs 1985 tarihine kadar sigorta girişi olanlar 5 bin günle emekli olacaklardır. Sosyal Güvenlik Kurumunda başvuruların yüz yüze yapılabileceği gibi posta yoluyla veya kolaylık olması adına e-Devlet yoluyla olabileceği açıklandı. Başvuru için tam detaylar duyurulacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, prim gün sayısı ve sigorta süresini dolduran çalışanlar 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan herkesin emekli olabileceğini belirttiğini söyleyen Akbaşoğlu açıklamayı yaptı. Muhammet Akbaşoğlu "Biz de bu çerçeveyi kanun teklifine dönüştürmüştük. Mevcut olan üç şarttan yaş şartını kaldırmıştık. Zaten EYT platformlarının taleplerinin ana odak noktası buydu. Bunun yanı sıra tabii başka başlıklar altında farklı taleplerde yer alan toplumsal kesimler de söz konusu oldu. Biz bu konularla ilgili her an çalışmalarımızı, değerlendirmelerimizi yapageldik. Bundan sonrasında toplumun sorunları bizim sorunumuzdur. Onlara çözüm bulmak da her an bizler tarafından ortaya koyulmuştur. Asgari ücreti, sözleşmeli personeli, 3600 ek göstergeyi Cumhur İttifakı olarak bizler yaptık. Bundan sonra sırasıyla bütün sorunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız." EYT kanun teklifi madde olarak açıklandı: -Teklif 4 maddeyi içermektedir. -Yaş şartı kalkmıştır. -Prim günü aynı kalacaktır. -Prim ve sigorta süresi dolan çalışanın emekli olabilecektir. -EYT,2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkileyecektir. -8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan 4,7 milyonu kapsamaktadır. -Emekli olup 10 gün içinde aynı iş yerinde işe başlaması dahilinde %5 prim ile 500 TL destek verilecektir. -7 ya da 8 Şubat tarihinde Mecliste onaylanabilecektir. -Sosyal Güvenlik Kurumundan yüz yüze veya e-Devlet üzerinden internet üzerinden başvuru yapılabilecektir. -İlk maaş 1 Mart tarihinde yatırılacaktır. -SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı yoktur. -EYT kişiler emekli olmak zorunda değildir. Emeklilerde yaşa takılanlarda 3 şart aranacaktır. Bu şartlar şu şekildedir: -Prim günü tamamlanmış olmalıdır. -Sigorta süresi dolmuş olmalıdır.