e-Devlet'ten hemen kontrol edin! TCKN son hanesine göre 4.336 TL para yatırıldı: Her aileye ödeme yolu açıldı!







ÖDEME TARİHLERİ DUYURULDU







4 BİN 337 TL YATIRILACAK







Son zamanlarda Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ardı ardına gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beklenen ödemelerin yapıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların desteklenmesi amacıyla 4.337 lira tutarında ödemeler yapıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ederek yeni bir destek ödemesine de başladı. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla çalışmalarının süreceğini ifade ettiler.Son dönemde birçok dar gelirli vatandaşa destek olmak amacıyla yapılan ödemeler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir duyuru yapıldı. Bakan Derya Yanık, ödemelerin başladığını ve her ayın 15'inden itibaren ay sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.Evde bakım aylığı hak sahiplerinin hesaplarına 4.337 TL olarak yatırılan ödemelerin, asgari ücrete yapılan zam sonrasında hesaplara yatırıldığı belirtildi. Bakan Yanık, açıklamalarında sosyal hizmet ve sosyal yardım politikalarının aile odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü ve Evde Bakım Yardımı desteğinin Mart ayı ödemelerinin toplam 2 milyar 417 milyon TL tutarında olduğunu da vurguladı.