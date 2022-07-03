EKONOMİ
03 Temmuz 2022 - 21:31

e-Devlet'ten ne zaman emekli olurum hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik yaşı ve prim hesaplama!

Günümüzde pek çok farklı işlemin internet üzerinden yapılmasına olanak sağlayan e-devlet sisteminden yeni bir işlem daha yapılabilir hale geldi. E-devlet sistemine son eklenen özellik ile emeklilik yaşı ve prim hesaplama yapılması da mümkün oldu.

EKONOMİ
03 Temmuz 2022 - 21:31
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e-Devlet'ten ne zaman emekli olurum hesaplaması nasıl yapılır? Emeklilik yaşı ve prim hesaplama!


Ülkemizde vatandaşların en çok kullandığı sistemlerin başında gelen e-devlet sistemi aracılığı ile pek çok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye.gov.tr adresi üzerinden emeklilik yaşı, sigorta süreci ve SGK primiyle alakalı tüm ayrıntılar öğrenilebilmektedir.

E-devlet Sisteminden Prim Hesaplama ve Emeklilik Yılı Sorgulama

SGK aracılığı ile emekli olmak isteyen vatandaşların karşılamaları gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu koşulların sağlanması halinde emekli olma hakkı kazanılabilmektedir.



Emekli olunabilmesi için vatandaşların sağlamaları gereken şartlardan ilki SGK priminin ödenmiş olmasıdır. Emekli olmak isteyenlerin asgari miktarda prim ödemelerini gerçekleştirmeleri ve ikinci bir koşul olarak da gün sayısını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Emekli olmak isteyenlerin sağlamaları gereken diğer koşul ise yaş koşulu. Ancak yaş koşulu kadın ve erkek vatandaşlar için değişiklik göstermektedir.

Yapılması Gerekenler

Çalışmayı devam ettiren ve emekliliğini bekleyen kişiler konu hakkında ayrıntıları intenet üzerinden bulabilmektedirler. Bu işlem içine-devlet sistemi kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda e-devlet üzerinden sorgulama yapacak olan kişilerin takip etmeleri gereken adımlar yer almaktadır.

  • Öncelikle e-devlet sistemine girilmelidir.
  • Sisteme girildikten sonra SGK hizmetleri sorgulama ekranına girilmelidir.
  • Sorgulama ekranında çıkan ilgili bölümlerin seçilmesi gerekmektedir. 4A özel sektörde çalışanların, 4B Bağkur kapsamında bulunanların ve 4C ise Emekli Sandığı kapsamında bulunanların ilgili olduğu bölümdür.
  • Son aşamada çalışmaya başlanan tarihin seçilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin girilmesi ile sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
EDİTOR
OĞUZ EREN EGE
OĞUZ EREN EGE
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