e-Devlet'ten yardım parası dağıtılıyor! Formu doldurana 4.400 TL nakit para gönderilecek! Yaş şartına dikkat!







2023 YILINDA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN YENİ DESTEK TUTARLARI: 18-80 YAŞ ARASI VATANDAŞLAR 4.400 TL'YE KADAR!







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan son açıklamayla 18-80 yaş arası vatandaşların 4.400 TL'lik yardım ödemesi artışı belli oldu.2023 yılı artışlarının etkisiyle herkes asgari ücret, emekli ve memur maaşlarındaki artışları ile yakından ilgileniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 18-80 yaş arası vatandaşların 4.400 TL'ye kadar yardım edinmesi için tek evrakla başvurabileceklerini duyurdu.Yaptığı açıklamada Bakan Yanık, Ocak ayından Temmuz ayına kadar yapılacak ödeme tutarının 3.336 TL'den 4.336 TL'ye yükseldiğini söyledi. Böylece ödeme tutarında 1.000 TL'lik bir artış yaşanmış oldu. Ayrıca, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı gibi diğer önemli yardımların tutarları da artış gösterdi. e-Devlet başvurusu ile ilgili olarak Bakan Yanık, "18-80 yaş arası vatandaşlar 4.400 TL'ye kadar tek evrakla başvurabilecekler. Başvuru süresini kaybetmeyin, kaçıran cayır cayır yanar" diye uyardı. Böylece 2023 yılının gelmesiyle asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla tüm vatandaşlar destek ödemelerindeki artışın hak ettikleri destekleri alma şansı elde ediyorlar. e-Devlet başvurusu yapmak için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. 18-80 yaş arası vatandaşlar 4.400 TL'ye kadar tek evrakla başvurabilecek. Bu başvuruların süresi kısıtlı olduğundan, vatandaşların dikkatli olması ve başvurularını yapmaları önemli. Bakan Yanık, "Kaçıran cayır cayır yanar" dedi.