GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 10:05

e-Devlet üzerinden değiştirmeyi unutmayın! Zamanında bildirmemenin cezası olacak

Taşınmadan kaynaklı ikamet yerini değiştiren vatandaşların 20 iş günü içerisinde doğrudan e-Devlet veya ilçe nüfus müdürlüklerine aracılığıyla bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 10:05
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e-Devlet üzerinden değiştirmeyi unutmayın! Zamanında bildirmemenin cezası olacak


Bildirim adresinin değiştirilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Randevu alarak beklemeden değişiklik yapmanın yanı sıra e-Devlet üzerinden de adresinizi bildirebilirsiniz.

Süresinde bildirilmeyen adres değişiklikleri için 128 TL ceza vardır.

ADRESİMİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL DEĞİŞTİRİRİM?

e-Devlet üzerinden adres değiştirme



Aynı konutta yaşayan aile üyeleri birbirlerinin adres beyanını nüfus müdürlüklerinden beyan edebilirler. Yurt dışındaki ilçe yerleşim birimlerine veya temsilciliklere kişisel talepte bulunularak veya internet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/adres -degisikligi-bildirimi yapılabilir.

2022 tarihli ve 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca; Adresi zamanında bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 128,00 TL, yanlış adres bildirenlere 2673,00 TL idari para cezası uygulanır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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