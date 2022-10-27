e-Devlet üzerinden değiştirmeyi unutmayın! Zamanında bildirmemenin cezası olacak







ADRESİMİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL DEĞİŞTİRİRİM?











Bildirim adresinin değiştirilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Randevu alarak beklemeden değişiklik yapmanın yanı sıra e-Devlet üzerinden de adresinizi bildirebilirsiniz. Süresinde bildirilmeyen adres değişiklikleri için 128 TL ceza vardır.Aynı konutta yaşayan aile üyeleri birbirlerinin adres beyanını nüfus müdürlüklerinden beyan edebilirler. Yurt dışındaki ilçe yerleşim birimlerine veya temsilciliklere kişisel talepte bulunularak veya internet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/adres -degisikligi-bildirimi yapılabilir. 2022 tarihli ve 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca; Adresi zamanında bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 128,00 TL, yanlış adres bildirenlere 2673,00 TL idari para cezası uygulanır.