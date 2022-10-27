e-Devlet üzerinden değiştirmeyi unutmayın! Zamanında bildirmemenin cezası olacak

Bildirim adresinin değiştirilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Randevu alarak beklemeden değişiklik yapmanın yanı sıra e-Devlet üzerinden de adresinizi bildirebilirsiniz. Süresinde bildirilmeyen adres değişiklikleri için 128 TL ceza vardır.
ADRESİMİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL DEĞİŞTİRİRİM?
Aynı konutta yaşayan aile üyeleri birbirlerinin adres beyanını nüfus müdürlüklerinden beyan edebilirler. Yurt dışındaki ilçe yerleşim birimlerine veya temsilciliklere kişisel talepte bulunularak veya internet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/adres -degisikligi-bildirimi yapılabilir. 2022 tarihli ve 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca; Adresi zamanında bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 128,00 TL, yanlış adres bildirenlere 2673,00 TL idari para cezası uygulanır.