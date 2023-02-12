E-devlet üzerinden kolayca başvurun. 700 TL gıda yardımından faydalanın.







VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GIDA YARDIMI KAMPANYASI: ŞARTLAR VE BAŞVURU





GIDA YARDIMI KAPSAMINDA AYLIK 700 TL YATIRILIYOR!







BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER ÖDEMELERİ PTT ÜZERİNDEN ALABİLİYOR!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara, e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak, 700 TL gıda yardımı sağlanmaktadır.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyalar, ekonomik sıkıntı çeken Türkiye’deki vatandaşların durumunu düzeltmek için oluşturuluyor ve milyonlarca insanın dikkatini çekiyor. Vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi konusunda yapılacak olan yardımların şartları ve kimlere verileceği merak ediliyor. Şu anda ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara onlarca ihtiyaç kampanyası sunduğu gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan gıda yardımı da önemli bir konu.Gıda yardımı kapsamında aylık 700 TL gıda yardımı, e-Devlet üzerinden başvurusunu yapan vatandaşların PTT şubelerine kimlikleriyle giderek teslim alabiliyor. Konuyla ilgili ayrıntıları bilmek isteyenler için kampanyadan yararlanabilmenin şartlarını derledik. T.C vatandaşı olmak , Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak, Hane içindeki vatandaşların aylık gelir limiti belirlenenin altında olmak, 65 yaş ve üzeri olmak (65 yaş üstü yaşlı sınıfına girdiğinden dolayı farklı kampanyalarda değerlendiriliyor) İhtiyaç sahibi sınıfında yer alması ve SGK’dan herhangi bir desteğinin bulunmamasıBaşvurusu kabul edilen vatandaşlar TC kimlik kartlarıyla PTT şubelerine giderek paralarını çekebilirler. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu yardım kampanyası, ülkemizdeki ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların durumunu düzeltmek amacıyla başlatıldı. Bu kampanya sayesinde vatandaşların evlerini geçindirmeleri konusunda kolaylık sağlanacak. Vatandaşların bu kampanyadan yararlanabilmesi için gerekli şartları sağladıklarında belirtilen parayı almaları mümkün olacak.