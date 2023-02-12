Finans
12 Şubat 2023 - 09:45

E-devlet üzerinden kolayca başvurun. 700 TL gıda yardımından faydalanın.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya milyonlarca insanın dikkatin çekmeyi başardı! Peki yapılacak yardımın şartları neler? Kimlere verilecek? PTT üzerinden ödemeler alınabilecek. Başvuru şartları, ödeme tutarı ve dahası haberimizde...

Finans
12 Şubat 2023 - 09:45
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E-devlet üzerinden kolayca başvurun. 700 TL gıda yardımından faydalanın.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara, e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak, 700 TL gıda yardımı sağlanmaktadır. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GIDA YARDIMI KAMPANYASI: ŞARTLAR VE BAŞVURU

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyalar, ekonomik sıkıntı çeken Türkiye’deki vatandaşların durumunu düzeltmek için oluşturuluyor ve milyonlarca insanın dikkatini çekiyor. Vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi konusunda yapılacak olan yardımların şartları ve kimlere verileceği merak ediliyor. Şu anda ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara onlarca ihtiyaç kampanyası sunduğu gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan gıda yardımı da önemli bir konu. 

türk lirası

GIDA YARDIMI KAPSAMINDA AYLIK 700 TL YATIRILIYOR!



Gıda yardımı kapsamında aylık 700 TL gıda yardımı, e-Devlet üzerinden başvurusunu yapan vatandaşların PTT şubelerine kimlikleriyle giderek teslim alabiliyor. Konuyla ilgili ayrıntıları bilmek isteyenler için kampanyadan yararlanabilmenin şartlarını derledik. 

T.C vatandaşı olmak ,

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak,

Hane içindeki vatandaşların aylık gelir limiti belirlenenin altında olmak,

65 yaş ve üzeri olmak (65 yaş üstü yaşlı sınıfına girdiğinden dolayı farklı kampanyalarda değerlendiriliyor)

İhtiyaç sahibi sınıfında yer alması ve

SGK’dan herhangi bir desteğinin bulunmaması

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER ÖDEMELERİ PTT ÜZERİNDEN ALABİLİYOR!

Başvurusu kabul edilen vatandaşlar TC kimlik kartlarıyla PTT şubelerine giderek paralarını çekebilirler. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu yardım kampanyası, ülkemizdeki ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların durumunu düzeltmek amacıyla başlatıldı. Bu kampanya sayesinde vatandaşların evlerini geçindirmeleri konusunda kolaylık sağlanacak. Vatandaşların bu kampanyadan yararlanabilmesi için gerekli şartları sağladıklarında belirtilen parayı almaları mümkün olacak.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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