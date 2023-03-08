e-Devlet üzerinden tek bir işlem yeter! Bu kişilere 7500 TL karşılıksız ödeme yapılacak!

EMEKLİLER İÇİN YENİ HABER!













PROMOSYONDA YENİ GELİŞMELER

Son dakika bilgisine göre emeklileri ilgilendiren önemli bir detay verildi. Emeklilere özel bir kampanya başlatıldığı bir çok kişiyi meraklandırdı. Kampanya ya göre bugün maaşını taşıyanlar 3 günde hesaplarına ödemelerini alabilecek.Bu ara popüler olan promosyon ödemeleri ile ilgili olarak yeni bir kampanya hazırlandı. Bankalar müşteri çekmek için kampanya tekliflerini güncelledi. Bu kampanya furyasına ise ilk katılan bankalardan biri Garanti BBVA Bankası oldu.EYT ile birlikte mevcut emekli sayılarına yenileri eklendi. Bununla birlikte de emeklileri diğer bankalara kaptırmak istemeyen bankalar da promosyon ödemelerini arttırmakta buldu. EYT’nin resmi gazetede yayınlanmasından sonra mart ayı için yeni bir promosyon kampanyası da duyuruldu. 3 bin 500 lira alan emekliler 4 bin 500 lira, 3 bin 500 üzeri ve 7 bin 500 lira arası ise 5 bin 250 lira, 7 bin 500 ila 10 bin arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 ve 10 lira arasında emekli maaşı 10 bin üzerinde olanlar ise 7 bin 500 lira promosyon alabilecek. Tabi ki bu ödemeler 3 yıllık anlaşma ile de garanti altına alınacak