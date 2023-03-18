Bakanlıktan gelen her ay ödemeler yapılırken 2023 yılına girilmesiyle beraber artışlar yapıldı. Bakan Derya Yanık, son dakika açıklamalarında bulunurken destek paralarının ne zaman ödeneceğini ve ne kadar olduğunu açıkladı.
Finans
18 Mart 2023 - 08:00
e-Devlet yardımları baş gösterdi! Hane başı 4338 TL 7'den 70'e herkese ödenecek: İşte tek yapmanız gereken
Devlet dar gelirli aileler için devlet desteği vermeye devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı müjdeli haberi verdi. Milyonlarca TL'lik bütçe ile yapılacak ödemeler için başvuruların başladığı müjdesi verildi. 7'den 70'e herkese ödenecek olan 4338 TL ödemeler için gerekli olan şartlar ve detaylar haberimizde.
Finans
18 Mart 2023 - 08:00