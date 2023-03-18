Finans
18 Mart 2023 - 08:00

e-Devlet yardımları baş gösterdi! Hane başı 4338 TL 7'den 70'e herkese ödenecek: İşte tek yapmanız gereken

Devlet dar gelirli aileler için devlet desteği vermeye devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı müjdeli haberi verdi. Milyonlarca TL'lik bütçe ile yapılacak ödemeler için başvuruların başladığı müjdesi verildi. 7'den 70'e herkese ödenecek olan 4338 TL ödemeler için gerekli olan şartlar ve detaylar haberimizde.

Finans
18 Mart 2023 - 08:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
e-Devlet yardımları baş gösterdi! Hane başı 4338 TL 7'den 70'e herkese ödenecek: İşte tek yapmanız gereken
TAKİP ETTAKİP ET


Bakanlıktan gelen her ay ödemeler yapılırken 2023 yılına girilmesiyle beraber artışlar yapıldı. Bakan Derya Yanık, son dakika açıklamalarında bulunurken destek paralarının ne zaman ödeneceğini ve ne kadar olduğunu açıkladı.

DESTEK PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Devlet tarafından yatırılacak olan destek ödemeleri her ayın 15'inde başlayıp 31'ine kadar devam ederken evde bakım parası hesaplara yatırılması için son hazırlıklar başladı. Mart ayıyla beraber benzer durumlar yaşanırken bugünden itibaren hesabınızı kontrol etmeye başlayın.



evde bakım ödemesi

EVDE BAKIM PARASI KAÇ TL?

Ocak 2023 tarihiyle beraber artış yapılan ödemelerin yeni tutarı 4336 TL olarak belirlendi. e devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak şifre ve TC kimlik numarasıyla beraber ilgili sayfa üzerinden sorgulama yapılır. Arama kısmında ödemelere ilişkin sayfaya giriş yapılarak ödeme bilgileri kontrol edilir.

Evde bakım ödemeleri, günlük ihtiyaçların karşılanması konusunda sıkıntı yaşanırken engelli raporu olan bu vatandaşlar, başvuru yapmaları halinde evde bakım yardım parasından yararlanabilecekler. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ