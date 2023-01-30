Finans
30 Ocak 2023 - 20:08

E-devletle başvuran 1.200 TL destek parasını cebine koyacak!

Yeni destek paketine ilişkin detaylar belli oluyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak! PTT aracılığıyla aylık 1.200 TL verilecek. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ise aylık olarak 1.200 TL’sini al

Finans
30 Ocak 2023 - 20:08
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E-devletle başvuran 1.200 TL destek parasını cebine koyacak!


Her geçen gün geçinmekten yana sıkıntılar ortaya çıkarken yeni destek paketine ilişkin bilgiler belli olmaya başladı. Bilgilerin neler olduğunu, kimlerin alabileceğini ve nasıl başvurulacağını öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

Ne Kadar Destek Yapılacak?

Yeni destek paketi 1200 TL olarak verilecektir. Özellikle de terörden etkilenen vatandaşlar herhangi bir yaş sınırlamasına sahip olmadan bu yardımı almaya hak kazanacaklar.



1200 tl yardım

Nasıl Başvurulacak?

Online ortamdan yapmak istemeyenlere fiziksel olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmesi yeterlidir. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılması mümkündür. Muhtaçlık durumu ortadan kalkıncaya kadar bu desteği alabilmek için bir kere başvurmanız yeterlidir.

Ne Zaman Yatacak?

Başvurular onaylandıktan sonra her ayın 15 – 30’u arasında hesabınızda 1200 TL bulunacaktır. PTT hesaplarınıza düştüğü anda parayı kullanmanız da mümkündür.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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