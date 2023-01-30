E-devletle başvuran 1.200 TL destek parasını cebine koyacak!







Ne Kadar Destek Yapılacak?







Nasıl Başvurulacak?

Ne Zaman Yatacak?

Her geçen gün geçinmekten yana sıkıntılar ortaya çıkarken yeni destek paketine ilişkin bilgiler belli olmaya başladı. Bilgilerin neler olduğunu, kimlerin alabileceğini ve nasıl başvurulacağını öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.Yeni destek paketi 1200 TL olarak verilecektir. Özellikle de terörden etkilenen vatandaşlar herhangi bir yaş sınırlamasına sahip olmadan bu yardımı almaya hak kazanacaklar.Online ortamdan yapmak istemeyenlere fiziksel olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmesi yeterlidir. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılması mümkündür. Muhtaçlık durumu ortadan kalkıncaya kadar bu desteği alabilmek için bir kere başvurmanız yeterlidir.Başvurular onaylandıktan sonra her ayın 15 – 30’u arasında hesabınızda 1200 TL bulunacaktır. PTT hesaplarınıza düştüğü anda parayı kullanmanız da mümkündür.