Her geçen gün geçinmekten yana sıkıntılar ortaya çıkarken yeni destek paketine ilişkin bilgiler belli olmaya başladı. Bilgilerin neler olduğunu, kimlerin alabileceğini ve nasıl başvurulacağını öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.
Finans
30 Ocak 2023 - 20:08
E-devletle başvuran 1.200 TL destek parasını cebine koyacak!
Yeni destek paketine ilişkin detaylar belli oluyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak! PTT aracılığıyla aylık 1.200 TL verilecek. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ise aylık olarak 1.200 TL’sini al
Finans
30 Ocak 2023 - 20:08