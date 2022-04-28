YAŞAM
28 Nisan 2022 - 16:24
Güncelleme: 28 Nisan 2022 - 16:30

E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması Yapılabilecek

E-devlete yeni entegre edilen sistem ile birlikte bugünden itibaren Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası sorgulama işlemi yapılabilecek.

YAŞAM
28 Nisan 2022 - 16:24
Güncelleme: 28 Nisan 2022 - 16:30
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E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması Yapılabilecek
E-devlet üzerinden vatandaşa sunulan hizmetlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak yeni entegre edilen sistem ile birlikte bugünden itibaren Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası sorgulama işlemi yapılabilecek.

Bakanlık Duyurdu

Zaman tasarrufu sağlanacak bu düzenlemede Bakanlık tarafından kamuoyuna detaylar hakkında bilgi verildi. Bugünden itibaren "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetine e-devlet üzerinden ulaşılabilecek.

Sahte Sertifikaların Önüne Geçilecek

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle beraber imza için zaman kaybı olmayacak, kağıt tasarrufu yapılacak ve en önemlisi de sahte sertifikalandırmanın önüne geçilecek.

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişinin sertifika aldığı aktarılan açıklamada, sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenip, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtıldığı hatırlatıldı.

İşlemler Artık Daha Kolay

Kursiyerlerin, bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürdüklerini anlatan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu " projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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