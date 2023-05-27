'e-nabız' krizi büyüyor! Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci hakkında soruşturma başlatıldı..







"E-NABIZ KRİZİNDE RÜŞVET İDDİASI"







e-Nabız'ın Sağlık Bakanlığı'nda açtığı fikri mülkiyet davasıyla başlayan ve daha sonrasında da Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Şuayip Birinci’nin şikayet etmesi üzerine danışmanları hakkında açılan yolsuzluk davasıyla devam eden kriz yeni bir boyuta taşındı. Yolsuzluktan yargılanan M.İ.K danışmanlarından biri, birinci sağlık ve bilgi sistemleri genel müdürü Mahir Ülgü ile birlikte Bakanlıkta müfettiş olan İbrahim Güvenç ile ilgili "12 saat gözaltında tuttu ve bir itiraf imzalamaya zorladı" iddiasıyla savcılık hem Şuayip Birinci hem de Ülgü ve Güvenç' e yönelik soruşturma dosyası açtı.T24'ten Asuman Aranca'nın haberinde Sağlık Bakan Yardımcılığı görevinde olan Sabahattin Aydın'ın eşinin kurduğu Bilbest firmasının kişisel verilerin toplandığı e-Nabız sistemindeki fikri mülkiyet haklarından dolayı Tiga firması ve Sağlık Bakanlığı'nın aleyhine açtığı davada bşr kriz ortaya çıkmıştı. Her vatandaşın sağlık bilgisinin alınmasına yönelik başlayan krizde dava devam ederken, Birinci sağlık bakan yardımcısı danışmanlarını, onayladığı AB ihalesine fesat karıştırmakla ve ilk etap ihalesini kazanan altı şirketten biri olan Bilbest'ten rüşvet almakla suçladı.Bakanlığın proje ekibi tarafından Avrupa Komisyonu'na gönderilen yazıda, "söz konusu proje için ihaleye hile karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı" ve Bakanlığın proje ekibine ilişkin "delil bulunmadığı" belirtiliyor. Yolsuzluk davasında yargılanan danışmanlardan M.İ.K. Bakan yardımcısı Binici ile birlikte Sağlık Bilgi Sistemlerinde genel müdürlük sıfatında bulunan Mahir Ülgü ve Bakanlık Müfettişi İbrahim Güvenç hakkında "12 saat gözaltında tutularak" "itirafa zorla" imza attırdıkları gerekçesiyle Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayetin üzerine ise savcılık kanalı Binici, Ülgü ve Güvenç hakkında bir soruşturma dosyası açtı.