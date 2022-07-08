E-okul 2022 Yılı yetenek sınavı ile öğrenci alacak okullar ve kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler













2022 yılında yetenek sınavları ile öğrenci alımı yapacak olan okullar ve okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi e-okul üzerinden açıklandı. 30 Haziran ve 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan özel yetenek sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar sisteme geçirildi. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin isimlerinin e-okul sistemi üzerinden açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve velileri araştırmalarına başladı.Hak kazanan öğrencilerin asıl ve yedek listelerine ulaşmak isteyen öğrenciler e-okul sistemi üzerinden listelere ulaşabilmektedir. Hak kazanan adaylar ise 18- 20 Temmuz tarihleri arasında okullara kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıtlar, “https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/GSSL/SNV19101.ASPX” adresi üzerinden yapılacak.