TEKNOLOJİ
25 Kasım 2022 - 02:20

e-Posta adresinize bu mailler gelirse hemen silin! 2 adresten gelen iletiler için EGM'den uyarı! Başınız yanabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2 mail adresinden gelen zararlı yazılımlar için uyarı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı kullanılarak gönderilen mailler açıklandı. İşte ayrıntılar.

TEKNOLOJİ
25 Kasım 2022 - 02:20
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
e-Posta adresinize bu mailler gelirse hemen silin! 2 adresten gelen iletiler için EGM'den uyarı! Başınız yanabilir


İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklar son bulmak bilmiyor. Özellikle internet kullanımına uzak olan kişileri hedef alan dolandırıcılar, vatandaşların telefonlarına gönderdikleri kısa mesaj ile tüm bilgileri ele geçiriyor ve vatandaşları ağına düşürüyorlar. Son günlerde ise birçok kişiye gelen mailler dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü bu mailler ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bu adreslerden gelen maillere dikkat!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son haftalarda vatandaşların mail adreslerine gelen mailler ile ilgili uyarıda bulundu. “mariambamba343@gmail.com “ ve “ charlenek046@gmail.com “ adreslerinden vatandaşların e-postalarına emniyet ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen mailler atıldığı ifade edildi.



EGM’den yapılan açıklamada, bu maillerin zararlı yazılım içerdiği, yazılanların gerçeği yansıtmadığı ve bu adreslerden gelen linklere tıklanması halinde zararlı yazılımların hedefi olacakları duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“ Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan “mariambamba343@gmail.com “ ve “charlenek046@gmail.com” e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir “ denildi.

Vatandaşların kullandıkları mail adreslerine gelen bu tarz mesajların içeriğinde yer alan linklerin tıklanmaması ve ekinde bulunan dosyaların indirilmemesinin maddi ve manevi zararları engelleyeceğine dikkat çekildi.

Mailin içeriğinde ise “ Bu, acil dikkatiniz için lütfen ekteki dosyada size uygun olan davetiyeyi oluşturunuz. Teşekkürler. İmzalayan Süleyman Soylu. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı “ ifadeleri yer alıyor.

Bir diğerinde ise EUROPOL’un emriyle siber gizlice dolaşma, çocuk pornografisi ve çocuk istismarı dahil olmak üzere pornografik web sitelerine yetkisiz erişimkonusunda Ulusal Polis aracılığıyla sizinle iletişime geçiyoruz “ deniliyor.

rgm

egm

Devamında ise cezalandırılmamak için 48 saat içerisinde e-maile yanıt verilmesi, aksi takdirde mahkemeye çıkarılacağı söyleniyor.

EGM’nin paylaşımında sahte içerik olarak ifade edilen bu maillere vatandaşların itibar etmemesi gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google uyardı: Hemen silin..
Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google uyardı: Hemen silin..
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
O oyunun Play Station'da 10 yıl daha kalması için Sony'e teklif
O oyunun Play Station'da 10 yıl daha kalması için Sony'e teklif
Twitter CEO'su Elon Musk 'Mavi Tik' uygulamasını erteleme kararı aldı!
Twitter CEO'su Elon Musk 'Mavi Tik' uygulamasını erteleme kararı aldı!
WhatsApp paralı mı olacak? Teknoloji devinden ücret itirafı!
WhatsApp paralı mı olacak? Teknoloji devinden ücret itirafı!
Son Haberler
Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın meğer bu yüzden boşanmış!
Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın meğer...
Bakan Koca SMA'lı bebeklere umut dağıttı: Etkisini göstermiş olan 2. bir ilaç için işlemler başlatıldı!
Bakan Koca SMA'lı bebeklere umut dağıttı: Etkisini göstermiş olan...
Cem Yılmaz'dan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya şaşırtan sesleniş!
Cem Yılmaz'dan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya şaşırtan sesleniş!
Nilperi Şahinkaya'nın iç çamaşırı giymeden çektiği video olay oldu!
Nilperi Şahinkaya'nın iç çamaşırı giymeden çektiği video olay...
Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide rol alacak!
Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide...
Black Cuma haftasında bayram ettirecek kampanya! Başvurana 200 TL'si iade edilecek
Black Cuma haftasında bayram ettirecek kampanya! Başvurana 200 TL'si...
Hadise, Reza, Ebru üçgeninden Acun Ilıcalı'da nasibini aldı! O mesajlar deşifre oldu
Hadise, Reza, Ebru üçgeninden Acun Ilıcalı'da nasibini aldı! O mesajlar...
Survivor'dan sonra sporu bırakmıştı! Nagihan Karadere artık bu işi yapacak
Survivor'dan sonra sporu bırakmıştı! Nagihan Karadere artık bu işi...
Trabzonspor'da Jean-Philippe Gbamin pişmanlığı yaşanıyor
Trabzonspor'da Jean-Philippe Gbamin pişmanlığı yaşanıyor
Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var: Sosyal medya hesabından duyurdu
Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var:...
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz!...
Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?
Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı...
EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin gelişme!
EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin...
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio Lemos'un transferi için görüşmeler başladı
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio...