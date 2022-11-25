e-Posta adresinize bu mailler gelirse hemen silin! 2 adresten gelen iletiler için EGM'den uyarı! Başınız yanabilir







Bu adreslerden gelen maillere dikkat!







İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklar son bulmak bilmiyor. Özellikle internet kullanımına uzak olan kişileri hedef alan dolandırıcılar, vatandaşların telefonlarına gönderdikleri kısa mesaj ile tüm bilgileri ele geçiriyor ve vatandaşları ağına düşürüyorlar. Son günlerde ise birçok kişiye gelen mailler dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü bu mailler ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son haftalarda vatandaşların mail adreslerine gelen mailler ile ilgili uyarıda bulundu. “mariambamba343@gmail.com “ ve “ charlenek046@gmail.com “ adreslerinden vatandaşların e-postalarına emniyet ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen mailler atıldığı ifade edildi.EGM’den yapılan açıklamada, bu maillerin zararlı yazılım içerdiği, yazılanların gerçeği yansıtmadığı ve bu adreslerden gelen linklere tıklanması halinde zararlı yazılımların hedefi olacakları duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: “ Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan “mariambamba343@gmail.com “ ve “charlenek046@gmail.com” e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir “ denildi. Vatandaşların kullandıkları mail adreslerine gelen bu tarz mesajların içeriğinde yer alan linklerin tıklanmaması ve ekinde bulunan dosyaların indirilmemesinin maddi ve manevi zararları engelleyeceğine dikkat çekildi. Mailin içeriğinde ise “ Bu, acil dikkatiniz için lütfen ekteki dosyada size uygun olan davetiyeyi oluşturunuz. Teşekkürler. İmzalayan Süleyman Soylu. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı “ ifadeleri yer alıyor. Bir diğerinde ise EUROPOL’un emriyle siber gizlice dolaşma, çocuk pornografisi ve çocuk istismarı dahil olmak üzere pornografik web sitelerine yetkisiz erişimkonusunda Ulusal Polis aracılığıyla sizinle iletişime geçiyoruz “ deniliyor.Devamında ise cezalandırılmamak için 48 saat içerisinde e-maile yanıt verilmesi, aksi takdirde mahkemeye çıkarılacağı söyleniyor. EGM’nin paylaşımında sahte içerik olarak ifade edilen bu maillere vatandaşların itibar etmemesi gerekiyor.