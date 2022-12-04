e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum kartınız varsa şanslısınız

Aralık ayında kredi kartı kampanyaları müşterilerini memnun ediyor. Harcadıkça kazandıracak kampanyaları duyan hemen katılmak için şartları araştırıyor. Maximum kart sahipleri ise Aralık ayında birçok avantajı tadacak. Duyurulan kampanyaya göre 300 TL Maxipuan kazanma imkanı tanınacak. Kampanya detayları ve şartlar haberimizin devamında…
Maximum kartı olanlara 300 TL hediye şansı!İş Bankası Maximum kartı olanlar kazanmaya devam ediyor. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İşcep ya da Maximum Mobil’den katılıma özel Çiçeksepeti, Hepsiburada, Pazarama Online Alışveriş, Morhipo, n11 ve Trendyol’dan 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında tek seferde ve farklı günlerde yapılan 750 TL ve üzeri ilk alışverişten itibaren 75 TL, toplamda 300 TL MaxiPuan hediye edilecek.
Kampanyaya katılmak için telefonunuza indireceğiniz Maximum Mobil ya da İşcep uygulamaları üzerinden Kampanyalar bölümüne girerek KATIL butonuna tıklamak yeterli olacaktır. Kampanyaya ilk alışverişten önce ya da sonra katılım sağlayabilirsiniz. Ancak kampanya süresi sona ermeden katılım sağlamak şarttır. Bankanın kampanya detaylarına göre, İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları ile farklı günlerde yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. Ancak bireysel bankamatik kartları, ticari bankamatik ve kredi kartları, vadematik kart ve diğer kartlar ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değildir.