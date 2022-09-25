Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Ataköy E5 Karayolu Topkapı istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre hareket halinde olan iki sürücü belli olmayan bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki sürücü birbirinin üzerine yürürken, araya vatandaşlar girdi. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 09:09
E5 Karayolu'nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü
Bakırköy E5'te yol ortasında iki sürücü bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavganın ardından otomobiline binen sürücü, diğerinin üzerine aracını sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 09:09
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