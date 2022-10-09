Ebrar Karakurt'tan ayrılarak yeni aşka yelken açan İmge'nin sevgilisiyle yatak pozlarını sansürsüz paylaştı!













İMGE, SEVGİLİSİYLE POZLARINI SANSÜRSÜZ PAYLAŞTI!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, hem profesyonel hem de özel hayatı ile magazin gündeminin en çok öne çıkan isimlerinden biridir. İtalyan voleybol takımı Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, kız arkadaşı İmge'yi de yanına alarak İtalya'ya yerleşmişti.Çift bir süre sonra yollarını ayırdı ve İmge, bavulunu toplayarak Türkiye'ye geri döndü.Bir süre aşk defterini kapatan İmge, TikTok fenomeni Devinsu ile birlikte oldu fakat bu ilişki çok fazla uzun sürmedi. Şimdilerde sosyal medya fenomeni Buse Plan ile bir birliktelik yaşayan İmge, sevgilisiyle yatak pozlarını sansürsüz olarak paylaşımında sosyal medyaya yer yerinden oynadı.İmge ve Buse Plan, geçtiğimiz günlerde Amsterdam'a tatil için gitmişler ve buradan dudak dudağa olan pozlarını Instagram hesaplarından paylaşmışlardı.Birlikte geçirdikleri zamanları sürekli takipçileriyle paylaşan ikili şimdi de yatak pozlarını yayınladılar.Yayınladığı yata pozuyla adından söz ettiren ve İmge, sosyal medyada ses getiren pozun altına yazdığı sitemkar sözlerin yanı sıra takipçilerinden ''Aklıma kötü şeyler geliyor'', ''İmge, attan inip eşeğe binmiş'' yorumları dikkatlerden kaçmadı.