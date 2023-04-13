SPOR
13 Nisan 2023 - 14:59

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde sır dolu ölümü!

Milli takım formamızı taşıyan Ebrar Karakurt'un aynı takımda oynadığı 19 yaşındaki genç oyuncu Julia Ituma, Üsküdar'daki bir otelin önünde ölü olarak bulundu. Julia Ituma'nın kaldığı altıncı kattaki otel odasından düştüğü belirlenirken olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

SPOR
13 Nisan 2023 - 14:59
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde sır dolu ölümü!
TAKİP ETTAKİP ET


Henüz 19 yaşında olan Nijerya asıllı genç voleybolcu Jlia Ituma, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir otelin penceresinden düştü ve hayatını kaybetti.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde şüpheli ölümü



Türkiye Milli Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt'un oynadığı İtalyan voleybol takımlarından Igor Gorgonzola Novara, çok sayıda şampiyonluk elde eden Eczacıbaşı Dynavit ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi. Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında 1. maçı da 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, 2. maçında Igor Novara'yı 3-0 yedi ve adını final tablosuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından İtalyan milli takımı, Burhan Felek Spor Salonu'na yakın bir otele gitti.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde şüpheli ölümü

OTELİN 6. KATTA BULUNAN ODASININ PENCERESİNDEN DÜŞTÜ

Igor Novara oyuncularından Nijerya asıllı olduğu bilinen Julia Ituma, sabah 5:30 civarında otelin önündeki kaldırımda hareketsiz yatarken görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi Ituma'nın öldüğünü belirledi. Polis ekibinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü sırada Nijerya asıllı İtalyan vatandaşı Julia Ituma'nın ölü olarak bulunduğu otel önünde altıncı katta kaldığı ortaya çıktı.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde şüpheli ölümü

Başarılı genç voleybolcunun takım arkadaşları olayın şokunu üzerinden atamazken milli oyuncumuz Ebrar Karakurt'ta otelin önünde görüntülendi. Ituma'nın ayrıca diğer takım arkadaşları ve takımın koçuyla yaptığı konuşmalarda bir sorunu olup olmadığından emin olmadığını söylediği de iddia ediliyor.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde şüpheli ölümü

Polis, kamera kayıtlarını incelerken Julia Ituma'yı 22:30 ile 23:50 saatleri arasında bir koridorda odasına girerken buldu.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde sır dolu ölümü!

Voleybolcu Julia Ituma'nın cesedi, savcının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yaptığı incelemenin ardından adli tıp laboratuvarına sevk edildi. Olayla ilgili kapsamlı bir polis soruşturması sürdürülüyor.

Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde şüpheli ölümü

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ