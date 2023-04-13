Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'daki otelde sır dolu ölümü!













OTELİN 6. KATTA BULUNAN ODASININ PENCERESİNDEN DÜŞTÜ

Henüz 19 yaşında olan Nijerya asıllı genç voleybolcu Jlia Ituma, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir otelin penceresinden düştü ve hayatını kaybetti.Türkiye Milli Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt'un oynadığı İtalyan voleybol takımlarından Igor Gorgonzola Novara, çok sayıda şampiyonluk elde eden Eczacıbaşı Dynavit ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi. Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında 1. maçı da 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, 2. maçında Igor Novara'yı 3-0 yedi ve adını final tablosuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından İtalyan milli takımı, Burhan Felek Spor Salonu'na yakın bir otele gitti.Igor Novara oyuncularından Nijerya asıllı olduğu bilinen Julia Ituma, sabah 5:30 civarında otelin önündeki kaldırımda hareketsiz yatarken görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi Ituma'nın öldüğünü belirledi. Polis ekibinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü sırada Nijerya asıllı İtalyan vatandaşı Julia Ituma'nın ölü olarak bulunduğu otel önünde altıncı katta kaldığı ortaya çıktı.Başarılı genç voleybolcunun takım arkadaşları olayın şokunu üzerinden atamazken milli oyuncumuz Ebrar Karakurt'ta otelin önünde görüntülendi. Ituma'nın ayrıca diğer takım arkadaşları ve takımın koçuyla yaptığı konuşmalarda bir sorunu olup olmadığından emin olmadığını söylediği de iddia ediliyor.Polis, kamera kayıtlarını incelerken Julia Ituma'yı 22:30 ile 23:50 saatleri arasında bir koridorda odasına girerken buldu.Voleybolcu Julia Ituma'nın cesedi, savcının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yaptığı incelemenin ardından adli tıp laboratuvarına sevk edildi. Olayla ilgili kapsamlı bir polis soruşturması sürdürülüyor.